Genç yeteneklere yatırım yapmayı sürdüren Barcelona, son günlerde Brezilya ekibi Sfera FC ile bir iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşmanın amacı, genç oyuncuları cezbetmek ve Brezilya futbolundaki en umut vadeden yeteneklere ulaşmak.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Barcelona ile merkezi São Paulo şehrinde bulunan Brezilya kulübü, oyuncuların gelişimi ve yetiştirilmesiyle ilgili beş yıl sürecek bir iş birliği anlaşmasına vardı.

Anlaşma uyarınca Katalan kulübü, antrenörlerin Barcelona'nın felsefesine ve futbol kimliğine uygun gördüğü, Spotify Camp Nou'da ve Avrupa sahalarında başarı şansına sahip olan Sfera FC oyuncularıyla sözleşme yapmada önceliğe sahip olacak.

Anlaşmaya göre, seçilen genç oyuncular antrenman yapmak ve Barcelona antrenörlerinin değerlendirmesinden geçmek üzere "La Masia" akademisine transfer edilecek.

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Buna karşılık Brezilya kulübü, bu oyuncuların haklarının bir bölümünü ve gelecekte gerçekleşecek herhangi bir transfer anlaşmasından elde edilecek bir yüzdeyi elinde tutacak.

Birkaç ay önce Sfera FC'nin tesislerini ziyaret ederek kulüp içindeki çalışma yöntemlerini ve yetiştirme metodolojisini yakından inceleyen Barcelona Sportif Direktörü Deco, Bojan Krkić ile birlikte bu anlaşmanın tamamlanmasının arkasındaki isim oldu.

Deco şunları söyledi: "Brezilya, dünyanın dört bir yanına oyuncu ihraç eden en önemli ülkelerden biridir. Bu nedenle, Barcelona adına genç Brezilyalı yeteneklerin keşfedilmesi sürecini güçlendirecek bir ortağa sahip olmanın faydalarına güçlü bir şekilde inanıyoruz. Sfera'da sporcuların keşfi ve yetiştirilmesine yönelik modern bir sistem bulduk; bu da bizi, artık yetenek cezbetme sürecimizi iyileştirmemize ve deneyim alışverişinde bulunmamıza olanak tanıyan bu ortaklığı kurmaya yöneltti."