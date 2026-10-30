Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) icra kurulu bugün oybirliğiyle, Afrika Uluslar Kupası turnuvasının iki yılda bir düzenlenmesine karar verdi; böylece turnuvayı 4 yılda bir düzenleme yönündeki önceki kararından geri döndü.

CAF Başkanı Patrice Motsepe, 7-9 Ekim 2026 tarihleri arasında Cape Verde'de düzenlenen CAF Stratejik Konferansı sırasında, icra kurulunun Afrika Uluslar Kupası'nın 4 yılda bir düzenlenmesi konusunda geçen yıl aldığı kararı yeniden değerlendirip gözden geçireceğini açıklamıştı.

Bu yeniden değerlendirme ve gözden geçirme, diğer nedenlerin yanı sıra, mevcut Afrika Uluslar Kupası turnuvasının yerini alması ve iki yılda bir düzenlenmesi öngörülen yeni bir kıtasal turnuva olan Afrika Uluslar Ligi'nin hayata geçirilmesinin, CAF müsabakalarını ve Afrika futbolunu küresel ölçekte rekabet edebilir hale getirmek ve finansal yeterliliği sağlamak için gereken büyük mali kaynakları sunabilmesinin birkaç yıl alacağının fark edilmesi sonucu geldi.

Motsepe, CAF'ın resmi açıklamasında şöyle dedi: "CAF icra kurulunun Afrika Uluslar Kupası'nı iki yılda bir düzenleme kararı, Afrika futbolunun çıkarlarının güçlendirilmesi, korunması ve tanıtılması gerekliliğine dayandı; bunun yanı sıra CAF'a üye 54 federasyonun ve kıta dışındaki kulüplerde oynayan profesyonel Afrikalı oyuncuların çıkarlarına da dayandı."

Şunları ekledi: "Ayrıca, mevcut Afrika Uluslar Kupası turnuvasına benzer olması ve iki yılda bir düzenlenmesi öngörülen yeni bir kıtasal turnuva olan Afrika Uluslar Ligi'nin, CAF müsabakalarını küresel ölçekte rekabet edebilir hale getirip finansal yeterliliği sağlayacak şekilde Afrika futbolunun gelişimine önemli mali katkılar ve etkili katkılar sunabilmesi için ihtiyaç duyacağı uzun yılları da göz önünde bulundurduk."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Afrika Uluslar Kupası'nın bir sonraki edisyonu 2027'de Kenya, Tanzanya ve Uganda'da düzenlenecek ve büyük bir başarı elde edeceğinden eminim. Turnuvanın sonraki edisyonları ise 2028, 2031 ve 2033 yıllarında düzenlenecek."

Şöyle devam etti: "Dünya Kupası'nın bir sonraki edisyonu 2030'da düzenlenecek ve Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) benimsediği geleneklere göre, Afrika Uluslar Kupası ile diğer kıta konfederasyonlarına bağlı milli takım turnuvalarının final aşaması, Dünya Kupası'nın düzenlendiği aynı yıl içinde düzenlenmeyebilir."

Şöyle bitirdi: "Afrika Uluslar Kupası turnuvası yalnızca Afrika futbolunu kutlamakla sınırlı değildir; aynı zamanda kıtanın zengin ve çeşitli kültürlerini, göreneklerini ve geleneklerini kutlamak, 54 Afrika ülkesinin halklarını ve gurbetteki Afrikalı toplulukları, dünyanın dört bir yanından insanlarla birlikte bir araya getirmek için de bir fırsattır. CAF icra kurulunun kararı, Afrika futbolunun ve 54 üye federasyonun çıkarına hizmet etmektedir; aynı zamanda Afrika'da futbolun gelişimine ve büyümesine büyük ölçüde katkıda bulunacaktır."