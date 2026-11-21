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Salvatore Soviero yeniden teknik direktörlük görevine dönüyor. 53 yaşındaki eski kaleci, Serie D ekibi Enna'nın yeni teknik direktörü oldu.

Serie D'nin I Grubu'nda ilk 12 haftada yalnızca 3 puan toplayarak son sırada yer alan Sicilya ekibi, Nissa deplasmanındaki 3-0'lık yenilginin ardından görevden alınan Alfredo Cimino'nun yerine Soviero'nun getirildiğini duyurdu.

Bazı bürokratik işlemler nedeniyle Soviero, pazar öğleden sonra Castrumfavara'ya karşı oynanacak iç saha maçında kulübede yer alamayacak. Bir sonraki karşılaşma ise 29 Kasım'da Ragusa'da oynanacak.

2003/2004 sezonunda, Serie B'de Venezia forması giyerken Soviero, Bari'deki tarafsız sahada Messina'ya karşı oynanan maçta yaşanan bir kavganın ardından 5 ay men cezası almıştı.

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RESMÎ AÇIKLAMA

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Enna Calcio, Alfredo Cimino'nun A takım teknik direktörlüğü görevine derhâl geçerli olmak üzere son verme kararı aldığını duyurur.

Bu karar, yönetimin sportif gidişatı dikkatle değerlendirmesinin ve sezonun kritik bir döneminde takımda acilen bir değişim sağlama ihtiyacının ardından alınmıştır.

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Serie D'de kalmak kulübümüz için mutlak bir önceliktir. Bu nedenle yönetim, takımın, şehrin ve kulüp renklerinin yararına net bir karar alınmasını gerekli görmüştür.

Kulübümüz, yönetimimiz ve tüm Enna halkı, Enna Calcio'nun başında bulunduğu süre boyunca yaptığı çalışmalar, sergilediği profesyonellik ve gösterdiği özveri için teknik direktör Alfredo Cimino'ya teşekkür eder.

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Kariyerinin devamında kendisine başarılar dileriz.

Bugün yeni bir dönem başlıyor. Tek hedefimiz var: ligde kalmayı başarmak ve Enna Calcio'nun Serie D'deki yerini sportif anlamda elimizden gelen her yolla korumak.

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Teşekkürler teknik direktör Alfredo Cimino.

Enna Calcio, A takımın teknik direktörlüğünü resmen İtalyan futbolunda büyük deneyime sahip Salvatore Soviero'ya emanet ediyor.

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Eski profesyonel kaleci; Genoa, Salernitana, Venezia, Reggina, Cosenza, Perugia ve Crotone gibi önemli takımların formalarını giydi ve Serie A'daki ilk maçına Reggina ile çıktı.

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe başlayan Soviero; Palmese, Città di Castello ve Real Volla'yı çalıştırdı.

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TEKNİK EKİP

Salvatore Bertuccio – Yardımcı antrenör

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Enna Calcio'nun eski futbolcularından Bertuccio, yeni yönetimin çağrısını kabul ederek kulüpte yeniden görev alacak. Kendisine en içten teşekkürlerimizi sunuyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Massimo Greco – Kaleci antrenörü

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Kulübün geçmişinde önemli bir yere sahip olan ve teknik ekipte hâlihazırda yardımcı antrenör olarak görev yapan Greco, kaleci antrenörü rolünü üstlenerek çalışmalarına devam edecek.

Bazı bürokratik işlemlerin tamamlanması gerektiğinden teknik direktör Soviero, pazar günkü maçta kulübede yer almayacak.

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Takımın başında yardımcı antrenör Salvatore Bertuccio bulunacak.