Resmi: Courtois'nın El Clasico'da oynama durumu belli oldu

Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois'nın, pazar akşamı Spotify Camp Nou'da Barcelona ile oynanacak El Clasico'da forma giyemeyeceği kesinleşti. Kulüp, şiddetli grip nedeniyle oyuncuyu kadro dışı bırakma kararını nihai olarak verirken, teknik direktör José Mourinho, İspanya Ligi'nin onuncu haftasında oynanacak bu beklenen karşılaşmada kale için Ukraynalı Andriy Lunin'e güvenecek.

İspanyol "Marca" gazetesi, kararın, sabah ciddi bir rahatsızlıkla uyanan Courtois'nın maçta yer alıp alamayacağına dair saatler süren gelgitler ve istişarelerin ardından geldiğini aktardı. Oyuncuya maça yetişmesi için bir fırsat verilmesi ihtimali gündeme gelse de, durumunun kötüleşmesi tabloyu kesin olarak netleştirdi ve kulüp, oyuncunun Madrid'de kalmasına ve Barcelona'ya gitmemesine karar verdi.

Gazeteye göre, Belçikalı kalecinin rahatsızlığı basit bir keyifsizliğin sınırlarını aştı; şiddetli grip belirtileri yaşaması, sağlık ve teknik ekibi onu bu çapta bir maçta oynatma riskine girmemek, ayrıca enfeksiyonun takımın diğer üyelerine bulaşma tehlikesinden kaçınmak amacıyla kadro dışı bırakmaya sevk etti.

Courtois'nın yokluğu, geçtiğimiz dönemde Belçikalı kalecinin yedeği olarak kalan ve bu sezon ilk dakikalarına çıkmaya hazırlanan Lunin'e istisnai bir fırsat sunuyor. Ukraynalı kaleci, Real Madrid'in en önemli isimlerinden birinin yokluğunu telafi etmek için sezonun en zorlu maçlarından birinde güçlü bir performans sergilemekle yükümlü olacak.

Mourinho daha önce Ukraynalı kaleciye olan güvenini dile getirmiş olsa da, dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak nitelendirdiği Courtois'nın varlığında ona oynama fırsatı vermenin güçlüğünü de kabul etmişti.

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Portekizli teknik direktör, Lunin hakkında daha önceki açıklamalarında şunları söylemişti: "Oynamayı hak ediyor ve şaka yapmıyorum. Her gün çok çalışıyor, dünyanın en iyi kalecisiyle rekabet ediyor ve her antrenmanda olumlu bir ruh hali gösteriyor." Ardından, iki kaleciyi birlikte oynatmanın güçlüğünün, liyakat ilkesini göz ardı etmek anlamına gelmediğini ekledi.

Courtois'nın yokluğu, son maçlarda güçlü bir performans sergilemesi ve kurtarışlarıyla takımın şanslarını korumaya katkıda bulunmuş olması nedeniyle Real Madrid için teknik ve moral açıdan bir kayıp teşkil ediyor. Ayrıca Brezilyalı Vinícius Júnior'ın, Raúl Asencio, Ferland Mendy ve Rodrygo'nun da yokluğunda görevin zorluğu kat kat artıyor.