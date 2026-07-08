Resmi bir gelişme… Arsenal’in eski transfer anlaşması sonuçlanmak üzere

Brezilyalı Bruno Guimarães, Newcastle United yönetimine ağır bir darbe indirdi; kulübe, “St James’ Park”tan ayrılmak ve bu yaz transfer döneminde Arsenal’e geçmek istediğini resmi olarak bildirdi.

İngiliz "The Athletic" gazetesine göre, Premier Lig şampiyonu, 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşmayı sonuçlandırmak için çabalarını yoğunlaştırdı ve 60 milyon sterlin değerinde bir teklif sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Gazete, geçtiğimiz Haziran ayında Arsenal’in 60 milyon sterlinin altında bir ilk sözlü teklifte bulunduğunu açıklamıştı, ancak Newcastle bu teklifi hemen reddetmiş ve oyuncunun kalması konusunda kararlı olduğunu vurgulamıştı. Şu ana kadar iki kulüp arasında resmi bir temas yeniden başlamadı ve “Magpies” satışa karşı tutumunda ısrarcı olmaya devam ediyor.

Gimarães’in Newcastle ile olan sözleşmesi iki yıl daha devam edecek. Oyuncu, Ekim 2023’te 100 milyon sterlinlik geçici bir tazminat şartı içeren beş yıllık bir uzatma imzalamıştı; bu şart, Haziran 2024’te yürürlüğe girmeden sona erdi.

Gimarães'in talebi, Newcastle'ın Anthony Gordon'u 69,3 milyon sterline Barcelona'ya sattığı ve Sandro Tonali'nin de 100 milyon sterline ulaşabilecek bir transferle Tottenham'a gittiği bir dönemde geldi; bu durum, Eddie Howe yönetimini üçüncü bir yıldızı da elinden çıkarması halinde taraftar baskısıyla karşı karşıya bırakıyor.

Gimarães, bu yaz Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya milli takımında Dünya Kupası’nda ilk 11’de yer aldı ve 16 turunda Norveç’e yenilerek turnuvaya veda etmeden önce 4 asist yaptı.

Guimarães, Mikel Arteta’nın uzun süredir ilgisini çekiyor. Declan Rice’ın orta saha ortağı veya yedeği olarak oynayabilme yeteneği sayesinde “Gunners”ın orta sahası için hazır bir seçenek olarak görülüyor ve bu da Arteta’ya, özellikle Rice’ın son 12 ayda maruz kaldığı büyük baskı göz önüne alındığında, taktiksel esneklik sağlıyor.