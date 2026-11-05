Resmi: Barcelona, Raphinha'nın sözleşmesini uzattığını açıkladı

Barcelona kulübü, bugün perşembe günü, Brezilyalı kaptanı Raphinha'nın sözleşmesini resmen uzattığını duyurdu. Böylece Brezilyalı yıldız, iki tarafın önümüzdeki dönemde bağlarını uzatma konusunda anlaşmaya varmasının ardından Katalan ekiple 2030 yılına kadar devam edecek ve kulüp, en önemli hücum unsurlarından birinin geleceğini güvence altına almış oldu.

Açıklama, kulübün "X" platformundaki resmi hesabı üzerinden geldi. Barcelona, Brezilyalı yıldızın blaugrana forması altında birkaç sezon daha kalacağını duyururken, Raphinha'nın kulüp başkanı Joan Laporta'nın yanında yer aldığı bir video paylaştı.

Raphinha'nın sözleşmesinin uzatılması, Barça ile sergilediği üst düzey performansların ardından geldi. Fark yaratma ve gol atma becerisi sayesinde teknik direktör Hansi Flick'in planlarında temel unsurlardan biri haline geldi; ayrıca takımın kaptanı olarak soyunma odasındaki liderlik rolüyle de öne çıkıyor.

Brezilyalı oyuncu, 2026-2027 sezonunda dikkat çekici bir gol serisi yaşıyor. Şu ana kadar 15'i İspanya La Liga'da, 4'ü de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 19 gol kaydetti. Böylece Barcelona forması altında 190 maçta attığı gol sayısını 94'e çıkardı.

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Raphinha'nın Barcelona serüveni, takım içindeki artan değerini doğrular nitelikte oldu. 2022 yazında gelişinin ardından yaşadığı zorlu başlangıcı geride bırakan oyuncu, kararlılığı ve sürekli çalışması sayesinde yavaş yavaş kendini kabul ettirmeyi başardı; takımın liderlerinden biri haline geldi ve şu anda Katalan kulüple beşinci sezonunu geçiriyor.

Bu uzatmayla birlikte Barcelona, en önemli yıldızlarından birinin önümüzdeki yıllarda da kalmasını güvence altına aldı. Bu adım, yönetimin Raphinha'nın hizmetlerine olan bağlılığını, takımın temel kadrosunu koruma ve hem yerel hem de kıtasal kupalar için rekabete devam etme isteğini yansıtıyor.