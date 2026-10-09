Resmi: Barcelona oyuncusuyla 2030'a kadar yeni sözleşme imzaladı

İspanyol kulübü Barcelona, "La Masia" akademisinin yeteneklerinden genç orta saha oyuncusu Pedro Rodríguez'in sözleşmesini 30 Haziran 2030'a kadar uzattığını açıkladı. Böylece önceki sözleşmesi gelecek haziran ayında sona erecek olan oyuncunun Katalan kulübündeki geleceği güvence altına alınmış oldu.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre sözleşmenin uzatılması konusundaki anlaşma, Barcelona transferi resmen açıklamadan önce tamamlanmıştı. Bu adım, orta sahadaki güçlü rekabete rağmen kulübün 18 yaşındaki oyuncuya olan bağlılığını yansıtıyor.

Pedro Rodríguez, Barcelona akademisine 2019 yılında katıldı ve geçen sezona gençler takımı "Juvenil A" bünyesinde başladı. Bu yaz Barcelona Atlètic'e yükseltildi. Daha önce 2024 yılında, Albert Sánchez'in çalıştırdığı dönemde yedek takımla da sahaya çıkmıştı.

Orta saha oyuncusu, Barcelona Atlètic'in bu sezon oynadığı dört maçın üçünde yedek olarak forma giydi. Ardından deplasmanda Tudelano karşısında alınan galibiyette ilk 11'de yer alma fırsatı buldu. Gelecek Logroñés maçında da kadroda yer alması bekleniyor.

Pedro, sahayı iyi görmesi ve pas isabetiyle öne çıkıyor. Bunun yanı sıra merkez orta saha mevkiinde oynayabilme ya da hücum rollerine kadar ileri çıkabilme becerisiyle de dikkat çekiyor. Bu özellikler, yedek takımda yer almak için verdiği rekabette şansını artırıyor.

Gelecek maçlar BAR La Liga 12:30 GET

Oyuncu, birçok umut vadeden yeteneği barındıran Barcelona Atlètic'in orta sahasında güçlü bir rekabetle karşı karşıya. Bu arada Pedro Villar sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek, Ibrima Tunkara ise antrenmanlara döndü ve gelecek hafta takım kadrosuna katılması bekleniyor. Ayrıca Oriol Guerin ve Mirza Katović, son dönemde ülkelerinin milli takımlarıyla olan bağlantıları nedeniyle takımdan uzak kaldı.

Geçtiğimiz sezonlarda büyük Avrupa kulüplerinin kendisiyle ilgilenmesine rağmen Pedro, yeteneklerini kanıtlama ve La Masia'nın geleceğe dair üzerine bahis oynadığı yetenekler arasında kendine yer edinme çabasıyla kariyerine Barcelona'da devam etmeyi tercih etti.