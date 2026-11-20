Barcelona, bugün cuma günü yaptığı açıklamayla genç oyuncusu Xavi Espart'ın sözleşmesini 30 Haziran 2030'a kadar uzattığını duyurdu.

Reklam

Konuyla ilgili AS gazetesi, Espart'ın yeni sözleşmesini bugün öğle saatlerinde, Spotify Camp Nou tesislerinde bulunan kulüp başkanı Joan Laporta'nın ofisinde imzaladığını yazdı.

Katalan kulübü böylece son yıllarda La Masia akademisinden yetişen en dikkat çekici gençlerden birinin kadroda kalmasına yönelik bahsini bir kez daha teyit etmiş oldu.

Espart, çok yönlülüğü, farklı mevkilere uyum sağlayabilmesi ve sahadaki güçlü kişiliği sayesinde teknik direktör Hans Flick'in güvenini kazanmayı başardı.

Xavi Espart, her iki kanatta da bek olarak görev yapabiliyor, ayrıca orta sahada da forma giyebiliyor.

Reklam Reklam

Genç oyuncu, bu sezonki maçların büyük bölümünde sol kanatta oynadı ve bu mevkide João Cancelo ile rekabet etti.

Related Topics

Gelecek maçlar BAR La Liga 08:00 VIL

A takımda kendine yer edinmeyi başaran Espart, birçok maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Ancak Real Madrid ile oynanan El Clasico'da sağ ayak bileğinden sakatlandı.

O zamana kadar 9 maçta forma giyen genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol atıp 2 asist yaptı.

Reklam

Barcelona, bu sözleşme uzatmasıyla 2015'ten bu yana akademisinde basamakları tırmanan bir oyuncuyu kadrosunda tutmayı garantiledi ve kulüp bünyesinde yetiştirdiği yeteneklere olan güvenini bir kez daha gösterdi.

Öte yandan Sport gazetesi, Xavi Espart'ın öne çıkan açıklamalarını yayımladı. Genç oyuncu, tüm benliğiyle Barcelona'ya ait olduğunu ve şu anda tek düşüncesinin bir an önce sahalara dönmek olduğunu açık bir şekilde vurguladı.

Reklam

Espart, A takıma yükselmenin kolay olmadığını, bunu ailesi ve Flick'in kendisine duyduğu güven sayesinde başardığını söyledi ve hayatı boyunca Barcelona'da kalmak istediğini dile getirdi.

Genç oyuncu şöyle konuştu: "Her zaman yanımda olanlar annem ve babamdı, bütün maçlarıma geliyorlardı. Benimle çok gurur duyuyorlar ve her zaman yanımdaydılar. Her an iyi geçmedi ve taraftarlar bunu göremiyor. Çok gururluyum ve ailem adına mutluyum. Bugün mutlu bir gün, onları burada görmek inanılmaz."

Reklam

Espart sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben ileriye çıkmayı çok seven bir oyuncuyum, top ayağımdayken de öyle. Zorlu durumlar olan bire bir savunma mücadeleleri ise geliştirmem gereken yönlerden biri. Hâlâ gelişmeye açık yanlarım var ve teknik ekip bize çok yardımcı oluyor."

Efsane Philipp Lahm ile kıyaslanmasına ilişkin ise şu yorumu yaptı: "Bu beni biraz şaşırttı. Bunu bir iltifat olarak kabul ettim. Kendimi hiçbir oyuncuyla kıyaslamak istemiyorum, özellikle de olağanüstü bir kariyere imza atmış Philipp Lahm ile. Teknik direktörden bu tür sözler duymak, bana duyduğu güveni hissetmemi sağladı ve sahaya çıktığımda sakin olmama yardımcı oldu."

Reklam

Genç oyuncu şunları da ekledi: "Daha önce de söylediğim gibi, kendime örnek aldığım bir oyuncu olmadı. Barcelona'yı ve ön liberoda oynadığı dönemde Busquets'i izleyerek büyüdüm. Zamanla farklı rolleri kabullendim ve oynamam gereken mevkiye uyum sağladım, çünkü en önemlisi bu. Annem ve babam bana çok yardımcı oldu, her zaman pozitif bir zihniyete sahip olmaya çalışıyorum."

Espart şu vurguyu yaptı: "Gerek ailemden gerek arkadaşlarımdan harika insanlarla çevriliyim. Güven de buradan geliyor. Sakatlıklar futbolun bir parçası. Benim için iyi geçen bir dönemde sakatlandım ama bu bana güven verdi. Her gün çalışıyorum ve gelişmeye devam ediyorum."

Reklam

Genç oyuncu sözlerini şöyle tamamladı: "Flick bana büyük güven veriyor, ben de bundan nasıl yararlanacağımı bildim ve bu da onun bana güvenebilmesini sağladı. Hedefim bu. Şu an buradayım ama her şey daha yeni başlıyor."