Arsenal, İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta ile uzun vadeli bir sözleşmeye imza attığını açıkladı. Böylece Arteta, 2030 yılına kadar bir süre daha Londra ekibinin başında kalmaya devam edecek.

Arteta, geçtiğimiz sezon Arsenal'i 2004'ten bu yana ilk kez Premier Lig şampiyonluğuna taşımıştı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi finaline çıkmış, ancak Paris Saint-Germain karşısında penaltılarla mağlup olmuştu.

Arsenal, bugün çarşamba günü resmi sitesi üzerinden yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Mikel Arteta'nın Arsenal ile yeni ve uzun vadeli bir sözleşme imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Yeni anlaşma, kaydettiğimiz ilerleme ve geçtiğimiz sezonki başarının, tarihimizdeki özel bir dönemin başlangıcını temsil ettiğine dair ortak inancımızı yansıtıyor."

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Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: "Mikel, geçtiğimiz sezon şampiyonluk kazanan yedinci teknik direktörümüz oldu ve on dördüncü kez şampiyonluğa ulaştık. Bu, Premier Lig'deki dördüncü şampiyonluğumuz ve 22 yıl aradan sonraki ilk şampiyonluğumuzdu."

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Birlikte, bu başarının üzerine inşa etmeye, büyük kupalar için sürdürülebilir bir şekilde yarışmaya ve kulüp ile taraftarlarımız arasındaki derin bağı güçlendirmeye odaklanmaya devam ediyoruz."

Eş başkanlar Stan ve Josh Kroenke ise şunları söyledi: "Buraya kadar harika bir yolculuk oldu ve bu özel ilişkide geleceğin bize neler getireceği konusunda heyecanlıyız. Geçtiğimiz sezon, Arsenal tarihinde tarihi bir andı; ömür boyu sürecek anılar yarattığımız bir andı. Önümüzdeki yıllarda bunlardan daha fazlasını yaratmaya kararlıyız."

Devamında şunları ekledi: "Mikel ile özel bir bağımız var. 2019 yılında kulübe dönüşünden bu yana elde ettiğimiz her şeyden son derece gurur duyuyoruz."

Arteta ise şunları söyledi: "Geleceğimi kulübe bağlamak ve Arsenal için en iyisini isteyen olağanüstü insanlarla çalışmaya devam etmek büyük bir onur. Bu kulüp, kendine özgü karakteri ve size verdiği hisle benzersiz bir kulüp. Birlikte yolculuğumuzun devam edecek olmasından büyük gurur duyuyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Daha şimdiden özel bir bağ kurduk ve ömür boyu sürecek anılar yarattık. İşin gerçekten heyecan verici yanı, bunun birlikte başarabileceklerimizin sadece bir başlangıcı olması. Güvenleri ve destekleri için Stan ve Josh'a son derece minnettarım. 140 yıla uzanan tarihinin bu özel döneminde bu kulübe liderlik etmek benim için bir onur."

Şöyle tamamladı: "Bu, benim ve ailem için büyük bir gurur anı. Harika taraftarlarımızın sevgisini ve saygısını hissediyorum, ben de onlara aynı sevgi ve saygıyı gösteriyorum."

Mikel, Aralık 2019'da Arsenal'e teknik direktör olarak atandı. Tüm kulvarlarda 361 maçta takımın başında görev yapan Mikel, %62,05'lik galibiyet oranına ulaştı; bu oran, Londra kulübünün tarihinde tam zamanlı görev yapan herhangi bir teknik direktörün elde ettiği en iyi orandır.







