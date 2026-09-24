İtalyan kulübü Udinese, bugün perşembe günü, Real Madrid ile 5 sezon süren serüveninin ardından Avustralyalı defans oyuncusu David Alaba ile bonservis bedeli olmadan resmen anlaştığını açıkladı.

34 yaşındaki Alaba, İtalyan kulübüyle bir sezonluk sözleşme imzaladı ve böylece Avrupa'nın büyük kulüplerinin saflarında geçirdiği uzun yılların ardından İtalya Ligi'nde yeni bir deneyime başladı.

Udinese, anlaşmayı duyuran açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Olağanüstü teknik kaliteye, liderlik kişiliğine ve taktiksel çok yönlülüğe sahip bir oyuncu olan Alaba, dünya futbolunun zirvesinde geçen dolu dolu bir kariyerin ardından Udine'ye geliyor."

Real Madrid ile 11 kupa

Alaba, 2021 yılında Bayern Münih'ten Real Madrid'e katıldı ve kraliyet kulübünün formasıyla 132 maça çıkarak 5 gol kaydetti, 11 kupa kazandı.

Real Madrid ile kazandığı kupalar arasında iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi, iki kez Dünya Kulüpler Kupası, iki kez UEFA Süper Kupası, ayrıca iki İspanya Ligi şampiyonluğu, İspanya Kral Kupası ve iki kez İspanya Süper Kupası yer aldı.

Alaba'nın Real Madrid formasıyla en meşhur anlarından biri, 2022 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Manchester City'ye karşı alınan galibiyetin ardından başının üzerine bir sandalye koyarak yaptığı ünlü kutlaması olmaya devam ediyor. Bu kare, "Şampiyonlar Ligi remontadası" versiyonunun en dikkat çekici görüntülerinden biri haline geldi.

Anlaşmanın resmen açıklanmasından önce Udinese, bu anıyı esprili bir şekilde kullandı; çarşamba günü sosyal medya hesaplarında bir sahanın ortasında katlanabilir bir sandalye görüntüsü paylaşarak Alaba'nın ünlü kutlamasına açık bir gönderme yaptı.

Bayern Münih ile dolu dolu bir kariyer

Alaba kariyerine Austria Wien akademisinde başladı, ardından 16 yaşındayken Bayern Münih'e transfer oldu.

Bavyera ekibiyle birlikte Avustralyalı defans oyuncusu iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi, iki kez Dünya Kulüpler Kupası, iki kez UEFA Süper Kupası, ayrıca 10 Almanya Ligi şampiyonluğunun yanı sıra birçok başka kupa kazandı.

Uluslararası düzeyde ise Alaba, 17 yaşından itibaren Avusturya Milli Takımı'nda forma giydi ve ülkesinin formasıyla 100'den fazla maça çıktı.

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Alaba: Kazanmaya devam etmek istiyorum

Alaba, yeni deneyime çıkma konusundaki heyecanını dile getirdi ve kariyeri boyunca elde ettiği başarılara rağmen galibiyetler kazanma arzusunun değişmediğini vurguladı.

Udinese'nin yayımladığı açıklamalarda şunları söyledi: "Kariyerim boyunca çok şey yaşadım ve çok şey kazandım, ama değişmeyen bir şey var: kazanmaya devam etmek istiyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Rekabet etmeye devam etmek ve yeniden özel bir şey başarmak istiyorum. Udine'ye yanımda getirdiğim zihniyet bu."

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