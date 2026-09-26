Resmi açıklama: Zidane'dan Mbappe'nin kadro dışı bırakılmasının ardından sürpriz karar

Kylian Mbappé'nin dün akşam oynanan Türkiye maçında sol dizinden sakatlanmasının ardından, Real Madrid forması giyen forvetin mevcut milli maç arasının geri kalanında Fransa Milli Takımı'nda yer alamayacağı kesinleşti.

Fransa Milli Takımı yaptığı resmi açıklamada, yapılan tetkiklerin Mbappé'nin tendon sakatlığı yaşadığını ortaya koyduğunu, "Horozlar"ın kaptanının kamptan ayrılarak İspanya'nın başkenti Madrid'e döneceğini ve burada tedavi ve rehabilitasyon programına devam edeceğini duyurdu.

Böylece Mbappé, mevcut milli maç arasının kalan maçları kapsamında Belçika ile oynanacak iki maçın yanı sıra İtalya karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

Zidane, Mbappé'nin yerine oyuncu çağırmayacak

Fransa Milli Takımı kalan maçlarını kaptanı olmadan oynamak zorunda kalacakken, Zinedine Zidane Mbappé'nin yokluğunu telafi etmek için yeni bir oyuncu çağırmama kararı aldı.

Fransa Futbol Federasyonu, "Horozlar"ın kadrosunun mevcut oyuncu sayısıyla devam edeceğini ve milli takım kafilesinin Belçika ile oynanacak maç öncesi hazırlıklar için bugün Brüksel'e gideceğini teyit etti.

Mbappé'nin yokluğu, forvetin sakatlandığı maçta Türkiye karşısında galibiyeti getiren tek golü kaydetmesinin ardından, Fransa Milli Takımı teknik ekibinin başındaki ilk kampında Zidane için büyük bir darbe olarak geldi.