Valencia, kulübün sportif yönelimin de köklü bir değişimi temsil eden bir kararla, teknik direktörü Carlos Corberán ve futbol icra direktörü Ron Gourlay ile yollarını ayırdı. Bu karar, teknik direktörün sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatılmasının üzerinden yalnızca iki ay geçtikten sonra alındı.

A takımın geçici olarak, ikinci takımın teknik direktörü Óscar Sánchez tarafından çalıştırılması planlanıyor. Valencia, salı günü Alavés'e karşı bir maça çıkacak.

İspanyol "Marca" gazetesi, Corberán'ın konumunun, takımın La Coruña'daki ve teknik direktörün kendisinin "utanç verici" olarak nitelendirdiği yenilgisinden ve takımın Barcelona (0-5) ile Sevilla (1-0) karşısındaki iki maçta herhangi bir tepki gösterememesinden bu yana mercek altında olduğunu belirtti.

Ayrıca kulüp, bugün pazar günü Gourlay ile ve ekibinin üyeleri Lisandro Isi, Hans Gillhaus, Andrés Zamora ve Malek Şafii ile de sözleşmesel ilişkisini sonlandırdığını duyurdu.

Kulübe göre bu adım, "sportif yapısında ve futbol yönetiminde yeni bir aşama başlatma" arzusunu yansıtıyor.

Valencia'dan yayımlanan resmî açıklamada kulüp, teknik direktörün Mestalla'ya "değiştirmeyi başardığı karmaşık bir durumda sportif projeye liderlik etme hedefiyle" geldiğini belirtiyor ve onun 72 resmî maç boyunca işini "profesyonellikle, tutkuyla ve azami bağlılıkla" yaptığını vurguluyor.

Kulüp, hem Valencia'nın teknik direktörüne hem de ekibine, takımın sorumluluğunu üstlendikleri dönemdeki çalışmaları için teşekkür etti ve sözleşmelerinin sonlandırılmasına yol açan nedenlerin ayrıntılarına girmekten kaçındı.

Valencia ayrıca "futbol alanının yeni yapısını ve gelecekteki sportif projenin oluşumunu yakında açıklayacağını" duyurdu; bu yeniden yapılanma süreci kulübün yakın geleceğini şekillendirecek.

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