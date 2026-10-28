Real Madrid, Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin açıklamaları nedeniyle bugün resmi bir özür yayınladı. Bu adım, oyuncunun ve İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas'ın özür dilemesinin ardından yaklaşık bir gün sonra, kulübün Çin pazarındaki ticari ilişkilerini tehdit eden artan baskılar arasında geldi.

Kraliyet kulübünün bu hamlesi, önceki tutumunun geniş çaplı tartışmalara yol açmasının ardından geldi; özellikle de özür dilemeyi reddettiği ve Mbappe'nin kişisel açıklamaları ile kurumun Çinli ortaklarına karşı yükümlülükleri arasındaki ayrımda ısrar ettiği yönündeki haberlerin ardından.





Real Madrid, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Mbappe'nin son açıklamalarının yol açmış olabileceği her türlü rahatsızlıktan ötürü Çin halkından özür dilediğini belirtti ve Çin'e, tarihine, kültürüne ve vatandaşlarına, ayrıca kulübe sevgi besleyen milyonlarca Çinli taraftara saygı duyduğunu vurguladı.

Ayrıca kulüp, Fransız oyuncunun açıklamalarından dolayı üzüntüsünü dile getirdiği aleni özrüne katıldığını ekledi ve kültürler arasında saygı, bir arada yaşama ve karşılıklı anlayış değerlerine bağlılığını yineledi.

Ancak özür, İspanyol ve Fransız basınının Real Madrid'in Çin ile ticari ilişkilerini sürdürmekte ısrarlı olduğu ve Mbappe'nin açıklamalarını kulübün tutumunu yansıtmayan kişisel bir görüşün ifadesi olarak değerlendirdiği yönündeki haberlerinin ardından geldi.

Çin açıklamaları reddediyor ve ticari ilişkileri tehdit ediyor

Kriz, "CCTV" ağının sahibi Çin Medya Grubu'na bağlı Spor ve Gençlik Merkezi sözcüsünün Real Madrid'in açıklamalarını reddetmesiyle derinleşti; sözcü Mbappe'nin kulüpte bir oyuncu olduğunu ve kurumun ondan çıkan sözlere karşı büyük bir sorumluluk taşıdığını vurguladı.

Sözcü, oyuncunun açıklamalarının ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığını ve Çin halkına hakaret ettiğini vurgulayarak, aleni bir özür sunulana kadar kulüple ilgili görüşmelerin askıya alındığını duyurdu.

Grup ayrıca, Real Madrid'in Çinli ortaklıklarının devam ettiğine dair teyitlerini, ticari ilişkilerinin etkilenmediğinin kanıtı olarak kabul etmeyi reddetti ve Çin halkına yönelik hakaretin geniş çaplı bir öfkeye yol açtığı uyarısında bulundu.

Tebas ve Mbappe, Real Madrid'in önüne geçti

Mbappe açıklamaları nedeniyle aleni olarak özür dilemişti; ardından dün Tebas harekete geçerek, krizi kontrol altına almak için İspanya'daki Çin Büyükelçisi ile bir görüşmeyle eş zamanlı olarak Çinlilerden özür diledi.

Baskılar, Fransız yıldızı etkileyen ticari sonuçlarla birlikte geldi; Çinli şirketler onunla olan ortaklıklarını sonlandırdı, tartışma ise La Liga maçlarının Çin'deki yayınına kadar uzandı.

Mbappe ne demişti?

Kriz, Mbappe'nin yüz hatları kullanılarak tasarlanan alaycı görseller hakkında konuştuğu bir video klibinin yayılmasının ardından başladı; Mbappe, kendisine göre bunların en gülünç olanının yüzünün "Çinli bir diktatör" olduğunu düşündüğü bir adamın vücuduna yerleştirildiği montajlı bir görsel olduğunu belirtmişti.

Olay Çin'de geniş çaplı eleştirilere yol açtı ve Mbappe milli duyguları incitmekle suçlandı; mesele ise sosyal medyadaki bir tartışmadan, etkileri sponsorluk ve spor yayın sözleşmelerine kadar uzanan bir krize dönüştü.







