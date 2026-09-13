Resmi açıklama: Manchester derbisinde Haaland'ın golü neden geçerli sayıldı?

Premier Lig, bu akşam Old Trafford'da oynanan ve ligin dördüncü haftasına denk gelen karşılaşmada Manchester City forveti Erling Haaland'ın Manchester United filelerine attığı golün neden geçerli sayıldığını resmi olarak açıkladı.

Haaland, takımı Manchester City'yi Manchester United karşısında 1-0'lık galibiyete taşıdı. Büyük tartışmalara yol açan bu golle birlikte City ekibi puanını 12'ye (tam puan) yükseltti ve averajla lider Arsenal'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Haaland'ın golü, takım arkadaşı Josko Gvardiol'un ceza sahasına gönderdiği ortanın Norveçli forvete ulaşması ve onun da topu ağlara göndermesiyle geldi. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve hakem Michael Oliver başlangıçta golü iptal etme kararı verdi. Bunun ardından video hakemi pozisyonu incelemek ve kararın doğruluğunu teyit etmek için devreye girdi.

Video teknolojisine başvurulmasının ardından Michael Oliver, Manchester United oyuncularının büyük itirazları arasında golü Manchester City lehine geçerli saydı.

Premier Lig resmi internet sitesi üzerinden bu golle ilgili şu açıklamayı yaptı: "59. dakika: Erling Haaland, Manchester City'yi öne geçiren golü kaydetti; ancak yardımcı hakem Norveçli oyuncunun ofsaytta olduğunu belirtmek için bayrağını kaldırdı."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Video Yardımcı Hakem (VAR) teknolojisi, hakemin ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymama kararını inceledi ve Haaland'ın doğru pozisyonda olduğuna karar vererek golün geçerli sayılmasını önerdi."

Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı: "Video Yardımcı Hakem (VAR) teknolojisi, Enzo Fernandez'in ofsayt pozisyonunda bulunmasına rağmen topa müdahale etmediğini de değerlendirdi."

Manchester City yıldızı Phil Foden'ın 23. dakikada Bruno Fernandes'e yaptığı tekme sonrası kırmızı kart görmesi pozisyonuyla ilgili olarak lig şu açıklamayı yaptı: "Hakemin şiddetli hareket nedeniyle Foden'a kırmızı kart gösterme kararı Video Yardımcı Hakem (VAR) teknolojisi tarafından kontrol edildi ve teyit edildi."

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