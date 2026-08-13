İspanya La Liga Birliği, önümüzdeki pazar günü saat 21.30'da Lig'in ilk haftasında oynanması planlanan Celta Vigo ile Osasuna maçını resmen erteleme kararı aldı.

"Mundo Deportivo" gazetesi, maçın yeni tarihinin 27 Ağustos Perşembe günü saat 20.30 olacağını belirtti.

Birlik bu kararı, La Liga yetkililerinin dün çarşamba günü boyunca gerçekleştirdiği saha zemini incelemesinin ardından hazırlanan denetim raporunun sonucunda ve Celta Vigo'ya ait Balaidos Stadı'nın zeminini ciddi şekilde etkileyen bir mantar tespit edilmesinin ardından aldı.

Yeni takvimin belirlenmesi yalnızca İspanya La Liga Birliği'nin sorumluluğunda olup, birliğin İspanya Futbol Federasyonu'nun kararını beklemesine artık gerek kalmadı; zira birlik geçen sezonun ortasından bu yana tam yetkiye sahip.

İspanya La Liga Birliği tarafından yayımlanan resmi açıklamada, bunun İspanya Futbol Federasyonu ve her iki kulüple koordineli şekilde yapıldığı belirtiliyor.

İspanya La Liga Birliği'nin, önümüzdeki cumartesi başlayacak olan Lig'in ilk haftasında daha önce 3 maçı ertelediği hatırlatılır; bunlar Valencia'ya karşı Real Betis, Real Madrid'e karşı Real Sociedad ve Barcelona'ya karşı Athletic Bilbao maçlarıdır.