18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
la liga logoGetty Images

Çeviri:

Resmi açıklama: La Liga'nın ilk haftasındaki dördüncü maç ertelendi

Celta Vigo - Osasuna
Celta Vigo
Osasuna
La Liga
İspanya

Sahadaki mantar yüzünden

İspanya La Liga Birliği, önümüzdeki pazar günü saat 21.30'da Lig'in ilk haftasında oynanması planlanan Celta Vigo ile Osasuna maçını resmen erteleme kararı aldı.

"Mundo Deportivo" gazetesi, maçın yeni tarihinin 27 Ağustos Perşembe günü saat 20.30 olacağını belirtti.

Birlik bu kararı, La Liga yetkililerinin dün çarşamba günü boyunca gerçekleştirdiği saha zemini incelemesinin ardından hazırlanan denetim raporunun sonucunda ve Celta Vigo'ya ait Balaidos Stadı'nın zeminini ciddi şekilde etkileyen bir mantar tespit edilmesinin ardından aldı.

Yeni takvimin belirlenmesi yalnızca İspanya La Liga Birliği'nin sorumluluğunda olup, birliğin İspanya Futbol Federasyonu'nun kararını beklemesine artık gerek kalmadı; zira birlik geçen sezonun ortasından bu yana tam yetkiye sahip.

İspanya La Liga Birliği tarafından yayımlanan resmi açıklamada, bunun İspanya Futbol Federasyonu ve her iki kulüple koordineli şekilde yapıldığı belirtiliyor.

La Liga
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Osasuna crest
Osasuna
OSA

İspanya La Liga Birliği'nin, önümüzdeki cumartesi başlayacak olan Lig'in ilk haftasında daha önce 3 maçı ertelediği hatırlatılır; bunlar Valencia'ya karşı Real Betis, Real Madrid'e karşı Real Sociedad ve Barcelona'ya karşı Athletic Bilbao maçlarıdır.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin