Resmi açıklama: Infantino, Fas'a ve CAF'a teşekkür etti

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, 2026 Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nın elde ettiği büyük başarıyı övdü ve Kamerun'un tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştığı turnuvanın perdesinin inmesinin ardından Afrika Futbol Konfederasyonu'na (CAF) ve Fas'a teşekkür etti.

Fas'ın başkenti Rabat'ta oynanan final maçına katılan Infantino, FIFA'nın resmî internet sitesi üzerinden şunları söyledi: "Afrika Futbol Konfederasyonu ve Fas tarafından düzenlenen Afrika Uluslar Kupası büyük bir başarı elde etti. Afrika Futbol Konfederasyonu'nu, Fas'ı ve tüm milli takımlar ile muhteşem taraftarları tebrik ediyorum."

FIFA Başkanı sözlerine şöyle devam etti: "Patrice Motsepe başkanlığındaki Afrika Futbol Konfederasyonu'na, Fevzi Lekcaa başkanlığındaki Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'na ve kadın futboluna ışık tutan bu özel turnuvayı düzenledikleri için tüm Fas halkına büyük bir teşekkür sunuyorum."

Infantino ayrıca Kamerun milli takımını tarihî şampiyonluğunun ardından tebrik ederek şunları kaydetti: "2026 Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nı kazandığı ve bu ilk başarısıyla halkının kalbine sevinç getirdiği için Kamerun'u tebrik ediyorum."

FIFA Başkanı, dünya sıralamasında 151. sırada yer almasına rağmen turnuvadaki ilk katılımında finale yükselen Malavi milli takımını övmeyi de ihmal etmedi ve oyuncularının müsabakalar boyunca ortaya koydukları olağanüstü serüvene işaret ederek, sadece kendi ülkelerine değil, futbolu seven herkese de "hayal kurdurdukların"ı vurguladı.

Turnuvanın bu edisyonuna ilk kez 16 milli takım katıldı; ayrıca bu turnuva, Brezilya'da düzenlenecek 2027 Kadınlar Dünya Kupası'nın elemeleri niteliği taşıyordu. Elemeler sonucunda Cezayir, Kamerun, Malavi ve Fas doğrudan Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanırken, Güney Afrika ve Gana play-off'un ön turuna yükseldi.