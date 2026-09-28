Resmi açıklama: Gakpo Hollanda kampından çıkarıldı

Liverpool'un yıldızı Hollandalı Cody Gakpo, dün pazar günü UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında ülkesinin milli takımıyla Sırbistan karşısında oynadığı maçta sakatlanmasının ardından mevcut milli takım arasındaki sakatlar listesine katıldı.

Hollanda Milli Takımı bugün pazartesi günü yaptığı resmi açıklamada, 27 yaşındaki kanat oyuncusu Cody Gakpo'nun milli takım kampından ayrılmak zorunda kalacağını duyurdu.

Hollanda Milli Takımı açıklamasında şunları söyledi: "Gakpo, milli takım arasının geri kalanında görev alamayacak. Golcü oyuncu pazar günü Sırbistan'a karşı oynanan ilk maçta (1-2) sakatlandı ve kulübü Liverpool'a dönecek."

"Foot Mercato" ağının aktardığına göre açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gakpo'nun yerine bir oyuncu çağrılmayacak. Hollanda Milli Takımı perşembe günü Selanik'te Yunanistan ile karşılaşacak ve milli takım arasını 4 Ekim pazar günü Eindhoven'daki Philips Stadı'nda Sırbistan'a karşı sahasında oynayacağı maçla tamamlayacak."

Gakpo, Sırp oyuncu Saša Lukić'in sert bir müdahalesi sonucu ayak bileğinden ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Şiddetli bir acı hisseden oyuncu, sahaya oturmadan önce hemen değiştirilmesi gerektiğini işaret etmişti. Raporlar, sakatlığın ciddiyetini belirlemek amacıyla ek tetkiklerden geçeceğini gösteriyor.



