Borussia Dortmund, teknik direktörü Niko Kovac'ın sözleşmesini 30 Haziran 2029'a kadar uzattığını açıkladı. Bu hamle, Hırvat teknik adamın yönetiminde takımın elde ettiği olumlu sonuçların ardından iki taraf arasındaki iş birliğinin süreceğini teyit ediyor.

Borussia Dortmund'un resmi internet sitesine göre, 54 yaşındaki Kovac, salı günü Almanya Bundesliga'sını 8 kez kazanan Alman kulübüyle yeni bir sözleşme imzaladı.

Ayrıca 52 yaşındaki yardımcı antrenör Robert Kovac ile 49 yaşındaki Filip Tapalovic de takımın teknik ekibinde görev yapmayı sürdürecek.

Borussia Dortmund'un sportif işlerden sorumlu icra kurulu üyesi Lars Ricken şunları söyledi: "Niko Kovac göreve geldiğinden bu yana, yani bir buçuk yıldan biraz fazla bir süredir çok iyi bir yolda ilerliyoruz. Takımı sürekli olarak geliştirmeyi sürdürdü ve kulübümüz içinde büyük bir kabul görüyor. Niko'nun sözleşmesinin uzatılması, Borussia Dortmund'da süreklilik ve istikrara bağlılığın da açık bir göstergesi. Niko da Borussia Dortmund'un kendisi için ne ifade ettiğinin farkında; bu nedenle birlikte yola devam etme konusunda hızla anlaşmaya vardık."

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Kulübün icra kurulu başkanı Carsten Cramer ise Kovac'ın Borussia Dortmund'la güçlü bir bağı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Niko Kovac'ın Borussia Dortmund'la büyük bir bağı var ve diğer unsurların yanı sıra bu da onu kulübümüz için fazlasıyla uygun kılıyor. Niko, teknik ekibi ve sportif yönetim arasında büyük bir uyum var; bu da rahatlatıcı bir durum. Buna bağlı olarak, iş birliğimizi sürdürme konusunda ortak ve hızlı bir anlaşmaya varabildik."

Kovac ve teknik ekibi, Borussia Dortmund'un başına 2025 baharında, takımın puan durumunda on birinci sırada yer aldığı bir dönemde geçmiş; ardından 2024-2025 sezonunun son haftasında UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma biletini almayı başarmıştı.

Geçen sezon Kovac, 73 puan toplayarak takımı Almanya Bundesliga'sında ikincilik sırasına taşıdı; bu, kulüp tarihindeki en iyi beşinci puan hasılatı oldu.

Borussia Dortmund'un sportif direktörü Sven Mislintat'ın yerine, kulübün sportif direktörü Lars Ricken'in...

Borussia Dortmund'un sportif direktörü Ole Bock şunları söyledi: "Buradaki ilk günümden itibaren Niko ile aramızda güvene dayalı bir ilişki oluştu. Niko son derece titiz çalışıyor ve deneyimi sayesinde takımımıza bir sükûnet hissi veriyor. Neredeyse her gün iletişim halindeyiz ve Borussia Dortmund ile başarıya ulaşmak için takımla birlikte sonraki adımları atmaya çalışıyoruz."

Kovac, Borussia Dortmund'un teknik direktörü olarak Almanya Bundesliga'sında şu ana kadar 53 maç yönetti ve bu maçlarda takımla 114 puan topladı; maç başına ortalaması 2.15 puan. Takımın teknik sorumluluğunu üstlenen hiçbir teknik direktör, Hırvat çalıştırıcıdan daha yüksek bir puan ortalaması elde edemedi.

Niko Kovac ise şöyle konuştu: "Birlikte net bir gelişim yolculuğuna başladık, gelecek için önemli temeller attık ve bunun üzerine inşa etmek istiyoruz. Oyun anlayışımız, takımın nasıl bir görüntü vermesi gerektiği ve hedeflerimize ulaşmak için neye ihtiyaç duyduğumuz konusunda net bir vizyonumuz var. Belirleyici olan şey, elde ettiklerimizle yetinmemek, aksine her gün daha iyi olmak için çalışmak. Büyük bir potansiyel görüyoruz ve yaptığımız işe tam bir inançla, büyük bir kararlılıkla çalışmayı sürdürürsek birlikte çok şey başarabileceğimize kanaat getirmiş durumdayız."



