Resmi açıklama... Birleşmiş Milletler: Mbappé'ye olanlar iğrenç ve insanlığa hakarettir!

Birleşmiş Milletler, 2026 Dünya Kupası sırasında Fransa milli takım kaptanı Kylian Mbappé’yi hedef alan ırkçı açıklamaların, tek bir olaydan öte daha geniş bir sorunu yansıttığını vurgulayarak, sporda ırkçılıkla mücadeleye yönelik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Örgüt, resmi bir açıklamada şunları söyledi: “Paraguaylı milletvekili tarafından Fransız futbol yıldızı Kylian Mbappé’ye yönelik yapılan ırkçı ve insanlık dışı açıklamalar iğrençti, ancak ne yazık ki bu münferit bir vaka değil.”

Açıklamada ayrıca şunlar da belirtildi: “2026 Dünya Kupası sırasında yaşanan ırkçılık olaylarına ilişkin raporlar, futbolda ve genel olarak sporda daha yaygın bir olguyu yansıtmaktadır.”

BM’nin açıklamaları, Dünya Kupası’nda Fransa ile Paraguay arasındaki maçın ardından patlak veren krizin arka planında geldi. Paraguaylı Senatör Celeste Amarilla, Mbappé’ye sert bir saldırıda bulunmuş ve ona ırkçı ve aşağılayıcı olarak nitelendirilen ifadeler yöneltmişti. Senatör, Mbappé’yi “vahşi” olarak nitelendirmiş, ve “yazmayı bile öğrenmediğini” iddia etmişti.

Senatör ayrıca, “Anne sütü yerine hindistan cevizinden beslenmiş ve duyduğu en medeni varlık şempanzeymiş” diye ekledi; ardından Mbappé’yi “Fransız gibi davranan Kamerunlu, nankör, yeni zengin, kibirli ve çirkin” olarak nitelendirdi.

Ayrıca Fransız milli takımının performansıyla da alay etti ve takımın “tamamen tesadüfen” kazandığını söyledi; “Birçok kişinin eleştirdiği tek şey, maçın sonunda Mbappé’ye tokat atılmamış olması” diye ekledi.

Fransız milli takım kaptanı sert bir açıklamayla yanıt verdi ve Amarela’yı “görevine layık olmayan aşağılık bir kadın” olarak nitelendirdi; onun Paraguay halkını temsil etmediğini vurguladı ve dünyanın dört bir yanına nefret ve ırkçılığın yayılmasına izin vermeyeceğini belirtti.

Amariella, daha sonra paylaşımını silip yazdıklarının “ırkçı” olduğunu kabul etmesine rağmen, Mbappé’den özür dilemeyi reddetti ve yeni bir basın toplantısı düzenleyerek krizin arkasında FIFA’nın olduğunu iddia ederek Uluslararası Futbol Federasyonu’nu (FIFA) eleştirdi. Konuşmasını, Real Madrid’in forvetine yönelik şu doğrudan mesajla sonlandırdı: “Beni hafife alma, Mbappé.”

Olay geniş yankı uyandırdı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, ırkçı açıklamaları kınayarak futbol ailesinin Mbappé ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı ve futbolun herkes için güvenli ve kapsayıcı bir alan olarak kalması gerektiğini, sahada ve saha dışında ırkçılığı ortadan kaldırmaya yönelik çabaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

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