Jürgen Klopp, Almanya Millî Takımı'nın teknik direktörlük görevini üstlenmeden önceki son engeli de aştı; atanması, Alman Futbol Federasyonu bünyesindeki yetkili kurullardan resmî onayı aldı.

Sky Sport Almanya'ya göre, Alman Futbol Federasyonu Genel Kurul Konseyi, perşembe günü çevrimiçi olarak düzenlenen toplantıda Klopp'un millî takımın yeni teknik direktörü olarak atanmasını oy birliğiyle onayladı.

Alman Federasyonu yetkilileri ayrıca, yıl sonunda görevinden ayrılacak olan Andreas Rettig'in yerine Per Mertesacker'in federasyonun icra direktörü olarak atanmasını da onayladı.

Şebeke, bu kararların son resmî adımı temsil ettiğine dikkat çekti; zira Alman Federasyonu bünyesindeki büyük idarî ve teknik atamalar ancak yetkili kurulların onayının ardından yürürlüğe girebiliyor.

Alman Federasyonu'nun, Jürgen Klopp'u bugün cuma günü ilerleyen saatlerde düzenlenecek bir basın toplantısında resmî olarak tanıtması bekleniyor. Böylece Klopp, Almanya Millî Takımı tarihinin on üçüncü teknik direktörü olacak.

Klopp'a eşlik edecek teknik ekip de resmî onayı aldı. Ekipte, yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenecek olan Peter Krawietz ve Pep Lijnders'in yanı sıra eski Borussia Dortmund oyuncusu Sven Bender yer alacak.

Klopp, 2026 Dünya Kupası'ndan erken elenmenin ardından Almanya Millî Takımı'ndaki görevini sonlandıran ve turnuvadaki "Mannschaft" macerasının bitmesinin ardından görevinden istifa ettiğini açıklayan teknik direktör Julian Nagelsmann'ın yerini alacak.