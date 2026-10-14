Real Madrid, Barcelona ile oynanacak kritik mücadele öncesinde büyük bir darbe aldı. Disiplin Komitesi, Villarreal maçında kırmızı kart görmesi nedeniyle Brezilyalı Vinicius Junior'a 4 maç ceza verdiğini açıkladı. Böylece Brezilyalı yıldız, 25 Ekim'de "Spotify Camp Nou" sahasında yapılacak El Clasico'da forma giyemeyecek.

Komite, çarşamba akşamı İspanya Ligi'nin 8. haftasına ilişkin disiplin kararlarını yayımladı ve maçın hakem raporunda belirtildiği üzere, defans oyuncusu Saliba'nın saçını çekmesi nedeniyle Villarreal karşısında kırmızı kart gören Real Madrid kanat oyuncusuna verilmesi beklenen cezayı teyit etti.

Karar uyarınca Vinicius; Sevilla, Racing ve Valencia maçlarının yanı sıra en önemli karşılaşma olan Barcelona mücadelesinde de Real Madrid'in kadrosunda yer alamayacak. Bu durum, Brezilyalı oyuncunun yokluğunu telafi etmek için uygun alternatifi bulmak zorunda kalacak teknik direktör Jose Mourinho'nun hesaplarına ağır bir darbe oldu.

Vinicius'un cezasının detayları

İspanyol "Sport" gazetesinin aktardığına göre Disiplin Komitesi, cezanın iki maçının oyunun dışında, iki oyuncunun topa yönelik bir mücadele içinde bulunmadığı bir pozisyonda sergilenen şiddet içeren davranış nedeniyle, iki maçının ise hakeme itiraz nedeniyle verildiğini açıkladı.

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Hakem Isidro Diaz de Mera, raporuna Vinicius'un "oyun devam ederken, aralarında topa yönelik bir mücadele olmaksızın bir rakibinin saçını çekmesi" nedeniyle kırmızı kart gördüğünü yazmıştı.

Hakem ayrıca oyuncunun kırmızı kart gördükten sonra yüksek sesle itirazlarını sürdürdüğünü ve raporda saldırgan olarak nitelendirilen bir şekilde hakemin bulunduğu bölgeye doğru yöneldiğini, bunun da takım arkadaşlarının araya girip onu uzaklaştırmasını gerektirdiğini belirtti. Hakem, oyuncunun kullandığı belirli sözleri tespit edemedi.

Real Madrid cezayı hafifletmek için harekete geçiyor

Öte yandan Real Madrid, cezanın tamamen kaldırılabileceğine dair herhangi bir işaret bulunmamasına rağmen, men edilen maç sayısını azaltma umuduyla karara itiraz etmeyi planlıyor.

Başkent ekibi ayrıca, Ibrahima Konate'nin Villarreal karşısında gördüğü sarı karta da itiraz etmeyi planlıyor. Bu sezon sarı kart sayısı dörde çıkan oyuncu, cezalı duruma düşmek için bir karta ihtiyaç duyuyor. Sevilla maçında yeni bir kart görmesi, El Clasico'da da forma giyememesine yol açabilir.

Vinicius zor bir dönemden geçiyor

Ceza, Vinicius'un teknik anlamda en iyi dönemlerini yaşamadığı bir süreçte geldi. Mourinho, Villarreal karşılaşmasında Brezilyalıyı yedek kulübesinde tutmaya karar vermiş ve onun yerine Yan Diomande'ye şans vermişti.

Brezilyalı kanat oyuncusu son dönemde en iyi seviyesine geri dönemedi. Bu sezon çıktığı dokuz maçta yalnızca bir gol atıp üç asist yapan Vinicius'un bu sayıları, özellikle Hansi Flick yönetimindeki Barcelona yıldızlarının sergilediği performanslar göz önüne alındığında, başkent ekibi içindeki konumuyla örtüşmüyor.