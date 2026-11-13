Ürdün ve Avustralya millî takımları arasında oynanacak hazırlık maçının, Avustralya Futbol Federasyonu'nun talebi üzerine ve Ürdün Futbol Federasyonu'nun onayının ardından, Ürdün'ün başkenti Amman'dan Katar'ın başkenti Doha'ya taşınmasına karar verildi.

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Bu gelişme, Avustralya Millî Takımı oyuncularının ve teknik ekip üyelerinin, bu ayki uluslararası ara döneminde Ürdün'e seyahat konusunda dile getirdikleri güvenlik endişeleri gölgesinde gerçekleşti.

Avustralya Futbol Federasyonu bugün cuma günü, iki millî takımı 17 Kasım salı günü karşı karşıya getirecek olan maçın yerinin değiştirilmesi konusunda Ürdün Futbol Federasyonu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Maçın daha önce Ürdün'ün başkentindeki Amman Uluslararası Stadı'nda oynanması planlanıyordu.

Karar, Avustralya Futbol Federasyonu Genel Müdürü Martin Kögler ile Ürdün Federasyonu Genel Sekreter Vekili Farah Bedarna'nın katıldığı bir toplantının ardından alındı. Ürdün tarafı, karşılaşmanın Katar'a taşınması talebini kabul ederek, Avustralya Millî Takımı'nın Amman'a seyahat etmek yerine Doha'daki mevcut kamp merkezinde kalmasına imkân tanıdı.

Avustralya Millî Takımı'nın bir dizi oyuncusu, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle Ürdün'e seyahat konusunda açık çekinceler ortaya koymuştu.

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Fransız "L'Équipe" gazetesine göre, endişeler, oyuncuların büyük bir çoğunlukla karşılaşmayı Ürdün'ün başkentinde oynamaya karşı olduklarını ifade etmesinin ardından, Avustralya Profesyonel Oyuncular Birliği'nin maçın yeniden tarihlendirilmesini ya da başka bir yere taşınmasını talep etmesi noktasına kadar varmıştı.

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Bu endişeler, Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'nın, güvenlik durumunun öngörülemez olduğunu ve terör tehditlerinin bulunduğunu belirterek vatandaşlarına Ürdün'e seyahat ihtiyacını yeniden gözden geçirmelerini tavsiye ettiği uyarılarla aynı döneme denk geldi.

Buna karşılık Avustralya Federasyonu, maçın yerini değiştirmeyi kabul etmesi nedeniyle Ürdün Federasyonu'na teşekkür etmeye özen gösterdi. Kögler, Ürdün tarafının müzakereler sırasında gösterdiği esnekliği övdü ve iki taraf arasındaki diyaloğun açıklık, saygı ve iş birliğiyle öne çıktığını vurguladı.

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Kögler, Avustralya Federasyonu'nun resmî internet sitesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Maçın taşınmasını kabul ettiği için Ürdün Futbol Federasyonu'na son derece minnettarız. Ürdün Millî Takımı'nın ve taraftarlarının Avustralya Millî Takımı'nı Amman'da ağırlamayı ne kadar istediğinin farkındayız."

Şöyle devam etti: "Ürdün Federasyonu ile diyalog baştan sona açık, saygılı ve iş birlikçiydi. Bu hafta Amman'da bize harika birer ev sahipliği yaptılar; profesyonellikleri ve esneklikleri için kendilerine teşekkür etmek isterim. Gelecekte Ürdün Millî Takımı'nı Avustralya'da ağırlamayı dört gözle bekliyoruz."

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Ayrıca, maçın taşınmasıyla ilgili işlemlerin kolaylaştırılmasındaki rolleri nedeniyle Avustralya'nın Ürdün ve Katar büyükelçiliklerine ve Katar Futbol Federasyonu'na teşekkür etti.

Avustralya Millî Takımı Teknik Direktörü Tony Popovic ise, uluslararası ara döneminde takımının ikinci karşılaşmasının oynanacağının teyit edilmesini memnuniyetle karşıladı ve oyuncuların bir araya gelmesi için ayrılan zamanın sınırlı olması nedeniyle Katar ve Ürdün karşısında oynanması planlanan iki maçın önemine dikkat çekti.

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Popovic şunları söyledi: "Uluslararası ara döneminde Ürdün karşısındaki ikinci maçın oynanacağının teyit edilmesi harika. Olumlu bir sonuca ulaşacağımıza her zaman inanıyorduk."

Ve ekledi: "Baştan beri odağımız iki maç oynamaktı ve oyuncular Katar ile Ürdün'le karşılaşmaya hazır. Bu iki maç son derece önemli, çünkü birlikte çalışmak için elimizdeki zaman sınırlı, özellikle Asya Kupası'nın yeniden tarihlendirilmesinin ardından. Bu, dört ay boyunca son kampımız olacak."

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Avustralya Millî Takımı ilk maçını 13 Kasım cuma günü Doha'da, Abdullah bin Khalifa Stadı'nda Katar karşısında oynayacak; ardından 17 Kasım salı günü yine Katar'ın başkentinde Ürdün ile karşılaşacak. Karşılaşmanın oynanacağı stat ve başlama saati daha sonra açıklanacak.

İki maç, önümüzdeki müsabakalara hazırlık kapsamında üç millî takım için de hazırlık açısından önem taşıyor. Bu durum, bölgedeki koşullar nedeniyle 2027 yılının ocak ayında Suudi Arabistan'da düzenlenmesi planlanan Asya Kupası'nın aynı yılın aralık ayına ertelenmesine karar verilmesinin ardından gerçekleşti.