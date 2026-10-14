Bugün çarşamba günü Kuveyt'te yapılan Suudi Süper Kupası yarı final kurası, Al Ahli'yi Al Qadsiah ile karşı karşıya getirdi; diğer eşleşmede ise Al Nassr ile Al Khaleej mücadele edecek. Böylece 19-23 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada finale yükselecek iki takımı belirleyecek rekabetin çerçevesi netleşti.

Suudi taraftarlar, dört kulübün de şampiyonluk yolunda ilerleme hedefleri doğrultusunda yarı final maçlarını merakla bekliyor. Al Ahli ve Al Qadsiah finale çıkmak için ilk karşılaşmayı kazanmak zorunda olurken, Al Nassr ve Al Khaleej ikinci bileti kapmaya çalışacak.

Kura çekimi törenine, İki Kutsal Caminin Hizmetkârı'nın Kuveyt Devleti Büyükelçisi Prens Sultan bin Saad bin Halid, Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Ahmed el-Yusuf es-Sabah ve Kuveyt Spor Bakanı Dr. Tarık el-Celahime katıldı.

Kura töreninde Kuveyt futbolunun eski yıldızları Ali Mervi ve Beşşar Abdullah da yer aldı. Mervi daha önce Al Ahli forması giymiş, Beşşar Abdullah ise Kuveyt Milli Takımı'ndaki kariyerinin yanı sıra Al Hilal'de profesyonel bir deneyim yaşamıştı.

Suudi Süper Kupası müsabakalarına 19-23 Aralık tarihleri arasında Kuveyt ev sahipliği yapacak. Yarı final maçlarının kazananları finale yükselerek turnuvanın yeni sezonundaki şampiyonun kimliğini belirlemek üzere karşılaşacak.



