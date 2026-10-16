Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, bu yılın sonunda Kuveyt'te düzenlenecek yerel Süper Kupa maçlarının tarihlerini açıkladı.

Suudi Süper Kupası'nın kura çekimi evvelsi gün çarşamba günü yapılmış ve yarı finalde Al Ahli ile Al Qadsiah arasında alev alev bir mücadelenin yanı sıra, diğer maçta Al Nassr ile Al Khaleej'in karşılaşmasını ortaya çıkarmıştı.

Turnuvanın "X" sitesindeki resmî hesabı, Al Ahli - Al Qadsiah maçının gelecek 19 Aralık'ta, Mekke saatiyle tam akşam 20.00'de oynanacağını duyuran bir görsel paylaştı.

Al Nassr ile Al Khaleej arasındaki diğer maç ise gelecek 20 Aralık'ta, yine Mekke saatiyle akşam 20.00'de oynanacak.

Suudi Süper Kupası'nın final maçı, iki karşılaşmanın kazananları arasında gelecek 23 Aralık'ta, Mekke saatiyle akşam 20.00'de oynanacak.

Hatırlatmak gerekirse, Suudi Süper Kupası'nın mevcut sahibi Al Ahli. Ekip, geçen sezon final maçında Al Nassr'ı, normal süre ve uzatma dakikaları 2-2 beraberlikle sona erdikten sonra penaltı atışlarında yenerek kupayı kazanmıştı.