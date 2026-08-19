Mısırlı milli defans oyuncusu Omar Fayed, profesyonel kariyerinde yeni bir sayfa açtı. İtalyan ekibi Frosinone, devam eden yaz transfer döneminde Türk kulübü Fenerbahçe'den gelen oyuncuyla resmen anlaştığını açıkladı.

İtalyan kulübü, transferin tamamlandığını doğrulayan resmi bir açıklama yayımladı: "Kulübümüz, oyuncu Omar Fayed Abdelwahab El-Rakhawy'nin transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını duyurur. 2003 doğumlu defans oyuncusu, dört yıl sürecek kalıcı bir sözleşmeyle kulübümüze katılacak."

Fenerbahçe ise genç defans oyuncusunu kısa bir açıklamayla uğurladı: "2023 yılında A takımımıza katılan Omar Fayed'in Frosinone Calcio'ya kalıcı olarak transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz."

Fayed, Fenerbahçe'ye katıldığından bu yana bir hayli hareketli bir dönem geçirdi. Sırp kulübü Novi Pazar, Belçika ekibi Beerschot ve Portekiz takımı Arouca ile kiralık olarak çeşitli profesyonel deneyimler yaşadı; ardından bu sezonun başında Türkiye'ye geri döndü.

23 yaşındaki Mısırlı defans oyuncusu, kısa süre önce birinci lig "Serie A"ya geri dönen Frosinone forması altında İtalya Ligi'ndeki ilk deneyimini yaşamaya hazırlanıyor.

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Omar Fayed, geçen cuma günü İtalya'nın başkenti Roma'ya gelmiş, rutin sağlık kontrollerinden geçerek bunları başarıyla tamamlamış ve hemen ardından Frosinone'ye resmi transfer sözleşmelerini imzalamıştı.

Calcio tarihinde bir dizi Mısırlı oyuncu öne çıktı. Bunların başında, 2015 ile 2017 yılları arasında Fiorentina ve ardından Roma forması giyen Mohamed Salah geliyor. Ondan önce ise İtalya'daki ilk Mısırlılardan biri sayılan ve 1990'ların sonlarında Udinese'ye katılan Hazem Emam yer alıyordu.

Ayrıca Ahmed Hossam Mido, 2004 yılında Roma ile kısa bir deneyim yaşarken, Hani Said Bari forması giydi ve Ahmed Hegazi 2012 yılında Fiorentina'ya transfer oldu.