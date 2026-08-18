Juventus, bugün salı günü resmen İtalyan file bekçisi Guglielmo Vicario ile Tottenham'dan gelerek yeni sezonda kalesini güçlendirmek üzere anlaştığını açıkladı.

Juventus resmi internet sitesi aracılığıyla, Vicario'nun Tottenham'dan Juventus'a 30 Haziran 2027'ye kadar kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu.

Ayrıca, 1996 doğumlu kaleci Vicario'nun Udinese'nin altyapısında yetiştiğini, ardından Venezia, Perugia, Cagliari ve Empoli takımlarında oynadığını ve İtalya Ligi'nde 69 maça çıktığını ekledi.

2023 yılında Tottenham'a transfer olan oyuncu, burada 117 maça çıktı ve Juventus'taki bu yeni maceradan önce 2024/25 sezonu Avrupa Ligi şampiyonluğunu da kazandı.

Fransız "Foot Mercato" ağı ise Juventus'un 29 yaşındaki İtalyan kaleciyi, bonuslar dahil 10 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını belirtti.

Bazı basın haberleri, Juventus'un Vicario'da aradığını bulmadan önce Arjantinli Emiliano Martinez ve Zion Suzuki ile anlaşmaya çalıştığını belirtmişti.











