Resmen: Harry Kane 2026 Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu

Bayern Münih forması giyen İngiliz golcü Harry Kane, pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen törende, hem gol hem de takım düzeyinde parladığı olağanüstü bir sezonun ardından 2026 Ballon d'Or ödülüne layık görüldü.

İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı, Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası şampiyonluklarını elde eden Bayern Münih'in başarılı sezonuna katkısının ardından kariyerinde ilk kez bu ödülü kazandı ve Kylian Mbappe ile Lamine Yamal'ı geride bıraktı.

Kane, 2025-2026 sezonunda olağanüstü hücum istatistikleri ortaya koydu. Bayern Münih ile çıktığı 51 maçta 61 gol atan ve 7 gole de asist yapan İngiliz golcü, gol oranı ve filelerle buluşmadaki istikrarı sayesinde ödüle uzandı.

İngiltere Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda çıktığı 7 maçta 6 gol atıp 1 asist yapan Kane, ülkesinin hücum hattını yönetme kabiliyetini kanıtladı ve turnuvayı en golcü oyuncular arasında tamamladı. Attığı gollerle İngiltere'nin üçüncülükle sona eren Dünya Kupası serüvenine katkı sağladı.

Sezonun geneline bakıldığında Harry Kane, Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı ile 65 maça çıktı, bu maçlarda 73 gol attı, 8 asist yaptı ve Bavyera ekibiyle üç şampiyonluk kazandı.

Bu ödül, güçlü bireysel istatistikleri Bayern Münih ile elde ettiği takım şampiyonluklarıyla birleştiren Kane'e, seçkin sezonu için olağanüstü bir takdir sunuyor ve onun dünyanın en iyi golcüleri arasındaki yerini pekiştiriyor.

Böylece Harry Kane, bu prestijli ödülü kazanan, 2001 yılında Liverpool ve eski Real Madrid golcüsü Michael Owen'ın kazanmasından bu yana ilk İngiliz oldu. Ayrıca Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966) ve Kevin Keegan'ın (1978 ve 1979) ardından genel olarak beşinci İngiliz unvanını aldı.

Harry Kane'in ayrıca aynı törende 2026'nın en golcü oyuncusuna verilen Gerd Müller Ödülü'nü de kazandığı belirtiliyor.