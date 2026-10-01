Resmen: Fenerbahçe, En-Nesyri krizini atlattığını açıkladı

Türk kulübü Fenerbahçe, son dönemde eski Faslı yıldızı ve Al-Ittihad'ın mevcut forveti Youssef En-Nesyri nedeniyle içine düştüğü krizden kurtulduğunu açıkladı.

Fenerbahçe bugün perşembe günü, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun geçen hafta kendisine uyguladığı cezanın kaldırıldığını açıkladı. Söz konusu ceza, kulübün 3 transfer dönemi boyunca yeni transferler yapmasını yasaklıyordu.

Ceza, Fenerbahçe'nin 2024 yazında Sevilla'dan 19,5 milyon euro karşılığında gerçekleştirdiği Youssef En-Nesyri transferinde bir taksitin ödenmesini geciktirmesi ve İspanyol kulübün yeni taksitin bedelini vadesinden önce talep etmesi nedeniyle verilmişti.

Türk kulübü daha önce cezanın geçici olduğunu ve istenen tutar ödenir ödenmez kalkacağını belirtmişti. Nitekim öyle oldu ve kulüp, önümüzdeki ocak ayından itibaren herhangi bir kısıtlama olmaksızın yeni transferler yapabilecek.

Faslı forvet, 2024 yazından 2026 kışına kadar bir buçuk sezon boyunca Fenerbahçe forması giydi; bu süre zarfında takımıyla 79 maça çıktı, bu maçlarda 38 gol atıp 8 asist yaptı.

En-Nesyri, basında yer alan haberlere göre 15 milyon euro değerindeki bir transferle Al-Ittihad'a geçmek üzere, geçtiğimiz kış transfer döneminde Türk kulübünden ayrıldı.