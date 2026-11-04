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FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Resmen: Barcelona, Rodri'nin Atletico maçındaki durumunu belirledi

Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
La Liga
Rodri
İspanya

Kulüp tartışmaya son veriyor

Barcelona, oyuncusu Rodrigo Hernandez'in Atletico Madrid karşısında oynanacak olan maçtaki durumunu netleştirdi; kulüp, oyuncunun kas sakatlığı yaşadığını ve bu nedenle İspanya Ligi'nin on ikinci haftasında önümüzdeki pazar günü oynanması planlanan maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Barcelona, "X" platformundaki hesabından paylaştığı resmi açıklamada, oyuncunun salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Aston Villa maçı sırasında kasında rahatsızlık hissetmesinin ardından tıbbi muayeneden geçtiğini belirtti.

Muayeneler, Rodri'nin sağ arka uyluk kasında hafif bir sakatlık yaşadığını doğruladı. Açıklamada, oyuncunun Atletico Madrid maçında forma giyemeyeceği, sakatlığının süresinin ise önümüzdeki dönemde durumunun seyrine göre belirleneceği ifade edildi.

Rodri, Aston Villa maçı sırasında kas ağrısı hissetmiş, bunun üzerine Hansi Flick yönetimindeki teknik heyet, Barcelona'nın ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamasının ardından devre arasında oyuncuyu Marc Bernal ile değiştirme kararı almıştı.

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08 Kas 2026

BAR

BAR

Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında kendi sahasında 3-0'lık net bir galibiyet elde etti. Lamine Yamal 7. dakikada skoru açarken, Raphinha 52 ve 64. dakikalarda ikinci ve üçüncü golleri ekledi.

Galibiyet, puanını 9'a yükselten Barcelona'ya Avrupa serüveninde önemli bir moral verdi. Üst üste üç galibiyetle kusursuz bir başlangıç yapan Aston Villa ise lig aşamasındaki ilk mağlubiyetini aldı.

La Liga zirvesinde doğrudan bir karşılaşma

Rodri'nin yokluğu, önümüzdeki pazar günü Metropolitano Stadı'nda İspanya Ligi'nin on ikinci haftasında Atletico Madrid karşısında son derece önemli bir sınava hazırlanan Barcelona için zor bir zamanlamada geldi.

Maç, iki takımın şampiyonluk yolunda zirve için doğrudan rekabeti göz önüne alındığında iki kat önem kazanıyor. Barcelona 30 puanla ilk sırada yer alırken, Atletico yalnızca iki puan farkla ikinci sırada bulunuyor. Bu durum, karşılaşmayı Madrid ekibi için zirveyi ele geçirme, Barcelona için ise en önemli rakiplerinden biriyle arasındaki farkı açma fırsatına dönüştürüyor.

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