Barcelona, 18 yaşındaki genç kalecisi Iker Rodriguez'in sözleşmesini 2029 yazına kadar 3 sezonluğuna yenilediğini açıkladı. Anlaşma, kulübe 2031 yılına kadar 2 sezon daha uzatma opsiyonu da tanıyor. Bu adım, kaleci mevkisindeki en dikkat çekici yükselen yeteneklerden birinin geleceğini güvence altına almayı hedefliyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, Rodriguez'in yeni sözleşmesini cuma günü öğleden sonra, Jaume Santiveri ile Barcelona altyapı futbol direktörü José Ramón Alexanko'nun, ayrıca ailesinin bireyleri ve menajerlerinin huzurunda imzaladığını aktardı.

Rodriguez, İspanya İkinci Lig'in ikinci grubunda mücadele eden Barcelona Atlètic'in ilk tercih kalecisi konumunda. Ayrıca bu sezon, teknik direktör Hansi Flick'in Juan Garcia'nın diz sakatlığı nedeniyle oluşan yokluğunu telafi etmek için kendisini Sevilla maçına çağırmasının ardından A takımla da resmi olarak forma giymişti.

Genç kalecinin önceki sözleşmesinin 2027 yılında sona ermesi öngörülüyordu; ancak Barcelona, oyuncunun birçok Avrupa kulübünden ilgi görmesinin ardından geçtiğimiz temmuz ayı başından itibaren sözleşmeyi yenilemek için harekete geçti. Kulüp o dönemde oyuncuyla devam konusunda anlaşmanın kesinleştiğini değerlendirmişti; imza ise randevuların koordinasyonu, idari işlemler ve sözleşme maddelerindeki bazı düzenlemelerle ilgili nedenlerle gecikti.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 ALA

Bu yenilemeyle Barcelona, İspanyol futbolunun en umut vadeden kalecilerinden birinin kulüpte kalmasını güvence altına almış oldu. Rodriguez, Sabadell şehrindeki Can Rull kulübündeki ilk adımlarının ardından erken yaşta Barcelona'ya katılmıştı. Ayrıca 15, 16, 17, 18 ve 19 yaş altı kategorilerinde İspanya millî takımlarını temsil etti.

Genç kaleci, Flick yönetiminde yeni sezon hazırlık döneminin bir kısmına katıldıktan sonra, Juliano Belletti yönetimindeki Barcelona Atlètic'in temel bir unsuru hâline geldi. Belletti'nin takımı, ilk 8 maçta kalesinde yalnızca 4 gol görmesinin ardından şu anda İspanya İkinci Lig'in ikinci grubu "Segunda RFEF"nin lideri konumunda.

Barcelona'nın temmuz başındaki planı, A takım kalecileri Juan Garcia ve Wojciech Szczęsny'ye destek olacak seçenekler olarak Rodriguez ile şu anda sakat olan Eder Aller'e güvenmekti; ancak transfer döneminde Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile anlaşılması, tercih sıralamasını değiştirdi.