24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Hilal v Al Ettifaq: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Çeviri:

Resmen: Al Hilal ile Al Ettifaq maçı ertelendi

Al Hilal
Premier Lig
Suudi Arabistan

Asya liderinin lehine karar

Suudi Profesyonel Lig Birliği, Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin on üçüncü hafta müsabakaları kapsamındaki Hilal ile İttifak maçının 48 saat ertelendiğini ve daha önce belirlenen 5 Kasım yerine 7 Kasım'da oynanacağını açıkladı.

Ayrıca okuyun: Kooora'ya özel: Hilal'de Nasr maçının ertelenmesi nedeniyle rahatsızlık!

Karar, 3 Kasım'da Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü hafta müsabakaları kapsamında BAE temsilcisi Shabab Al Ahli Dubai ile karşılaşması planlanan Hilal'e, yerel müsabakalarına yeniden başlamadan önce ek bir dinlenme süresi tanımak amacıyla geldi.

Yeni düzenlemeyle birlikte Hilal, kıtasal ve yerel katılım takviminin göz önünde bulundurulması çerçevesinde İttifak maçı öncesinde iki ek gün kazanmış olacak; takım, maçların yoğun olduğu bu dönemde oyuncularının hazır bulunuşluğunu korumaya çalışıyor.

İttifak maçı, Hilal'in Roshn Ligi'ndeki yolculuğunda önemli bir durağı temsil ediyordu; ancak maç tarihinin değiştirilmesi, İtalyan Simone Inzaghi yönetimindeki teknik heyete, Asya karşılaşmasının ardından hazırlanmak için ek bir alan sağlayacak.

Hilal, 11. haftada Kadisiye'yi 3-2 mağlup etmesinin ardından 27 puanla Roshn Ligi puan tablosunun zirvesinde yer alıyor.


BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin