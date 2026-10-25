Resmen: Al Hilal ile Al Ettifaq maçı ertelendi

Suudi Profesyonel Lig Birliği, Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin on üçüncü hafta müsabakaları kapsamındaki Hilal ile İttifak maçının 48 saat ertelendiğini ve daha önce belirlenen 5 Kasım yerine 7 Kasım'da oynanacağını açıkladı.

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Karar, 3 Kasım'da Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü hafta müsabakaları kapsamında BAE temsilcisi Shabab Al Ahli Dubai ile karşılaşması planlanan Hilal'e, yerel müsabakalarına yeniden başlamadan önce ek bir dinlenme süresi tanımak amacıyla geldi.

Yeni düzenlemeyle birlikte Hilal, kıtasal ve yerel katılım takviminin göz önünde bulundurulması çerçevesinde İttifak maçı öncesinde iki ek gün kazanmış olacak; takım, maçların yoğun olduğu bu dönemde oyuncularının hazır bulunuşluğunu korumaya çalışıyor.

Gelecek maçlar ALS AFC Şampiyonlar Ligi 1 14:15 HIL

İttifak maçı, Hilal'in Roshn Ligi'ndeki yolculuğunda önemli bir durağı temsil ediyordu; ancak maç tarihinin değiştirilmesi, İtalyan Simone Inzaghi yönetimindeki teknik heyete, Asya karşılaşmasının ardından hazırlanmak için ek bir alan sağlayacak.

Hilal, 11. haftada Kadisiye'yi 3-2 mağlup etmesinin ardından 27 puanla Roshn Ligi puan tablosunun zirvesinde yer alıyor.



