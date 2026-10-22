Resmen: Al-Ahli ile Al-Khaleej maçı ertelendi

Ahli, bugün perşembe akşamı Suudi Arabistan Roshn Profesyoneller Ligi'nde Khaleej ile oynaması planlanan maçının ertelendiğini açıkladı.

Ahli'nin, müsabakanın 11. haftası kapsamında Inma Stadı'nda rakibi Khaleej'i ağırlaması gerekiyordu, ancak kulüp maçın belirlenen tarihte oynanmayacağını doğruladı.

Ahli, bugün öğlen resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Profesyonel Ligi Birliği'nin maçı ertelemeye karar verdiğini ve yeni tarihin daha sonra belirleneceğini belirtti.

Ahli, erteleme nedeni veya önerilen yeni tarih hakkında ayrıntı vermese de, daha önceki basın haberleri ayrıntıları ortaya koydu.

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Suudi gazeteci Sami el-Kadi'nin aktardığına göre, maç uçuş koşulları nedeniyle ertelendi; zira Khaleej, Cidde'ye giderken Dammam Havaalanı'ndan ayrılamadı.

El-Kadi, maçın büyük olasılıkla yarın cuma günü Prens Abdullah el-Faysal Spor Şehri Stadı'nda oynanacağını, Ittihad ile Diriyah maçının ise Inma Stadı'nda yapılacağını belirtti.

Bunun gerçekleşmesi halinde, yarın Roshn Ligi'nde aynı hafta kapsamında büyük kulüplerin 4 maçı oynanacak; yukarıda bahsedilen iki maçın yanı sıra Nassr, Feyha ile, Hilal ise Kadisiye ile karşılaşacak.