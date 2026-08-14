Sırp forvet Dusan Vlahovic, Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bu yaz bonservissiz olarak yeni bir kulübe transfer oldu.

Beşiktaş, forvetin dört sezon boyunca Juventus forması giymesinin ardından Dusan Vlahovic ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar anlaştığını açıkladı.

Mısırlı yıldız Muhammed Salah da bu yaz Trabzonspor kapısından bonservissiz bir transferle Türkiye Ligi'ne geçmişti.

Türk kulübü, geçtiğimiz çarşamba günü Sırp oyuncuyla müzakerelerin başladığını açıklamış, dün perşembe günü sözleşmenin imzalanmasıyla süreç tamamlanmıştı. Oyuncunun bugün cuma günü yerel saatle 19.00'da, kulüp taraftarlarının alt tribünlerde yer aldığı Tüpraş Stadyumu'nda tanıtılması planlanıyor.

Beşiktaş resmi açıklamasında şunları belirtti: "Profesyonel futbolcu Dusan Vlahovic'in transferiyle ilgili olarak, oyuncuyla 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2028-2029 sezonu sonuna kadar üç yıllık bir sözleşme imzalanmıştır. Oyuncu her futbol sezonu için 7 milyon 500 bin euro garanti bedel alacaktır."

26 yaşındaki Vlahovic, İtalya Ligi'nin en dikkat çekici forvetlerinden biri olduğunu kanıtladıktan sonra ocak 2022'de Fiorentina'dan 80 milyon euro karşılığında Juventus'a katılmıştı.