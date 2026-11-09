Real Oviedo, geçtiğimiz hafta İspanya Ligi'nde takımı Cadiz karşısında (2-1) galibiyete taşımasına rağmen görevinden alınan Julian Calero'nun yerine, İspanyol Raul Gonzalez Blanco'yu A takımın yeni teknik direktörü olarak atadığını açıkladı.

Asturias kulübü, resmi açıklamasında, Raul ile teknik sorumluluğu 30 Haziran 2028'e kadar üstlenmesi konusunda anlaşmaya vardığını doğruladı. Böylece İspanyol teknik adam, mevcut sezonun kalan kısmını ve gelecek sezonu kapsayan bir sözleşmeyle yeni deneyimine başlayacak. Bu adım, kulübün sahibi Pachuca grubunun onun projesine olan güvenini yansıtıyor.

Raul'un atanması, kendisinin profesyonel bir takımda teknik direktör olarak ilk deneyimini temsil ediyor. İspanyol, antrenörlük kariyerinin tamamını 2018 yılında katıldığı Real Madrid akademisi içinde geçirmiş, bu süreçte farklı yaş kategorilerinin çalıştırıcılığını üstlendikten sonra 6 sezon boyunca Real Madrid Castilla'nın başında yer almıştı.

Kraliyet kulübündeki deneyimi boyunca Raul, gençler takımını 2020 yılında UEFA Gençler Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşımayı başardı. Ayrıca "Valdebebas" akademisinde yükselen yeteneklerle çalışarak antrenörlük tecrübesi kazandı.

Gelecek maçlar OVI Segunda Division 15:00 GIR

Real Oviedo, açıklamasında yeni teknik direktörünün dolu dolu futbol kariyerini anımsatarak, 15 yıldan fazla süre boyunca beyaz formayı giydikten sonra adını duyurduğunu ve Real Madrid'in efsanelerinden biri haline geldiğini belirtti.

Raul'un Oviedo ile ilk maçına, önümüzdeki cumartesi, İspanya Ligi müsabakaları kapsamında "Carlos Tartiere" stadında Girona'yı ağırlayacağı karşılaşmada çıkması planlanıyor.

Kulüp, yeni teknik direktörün resmi tanıtım tarihini şu ana kadar açıklamazken, yeni görevinde kendisine eşlik edecek yardımcı teknik ekip üyelerinin isimlerini de duyurmadı.