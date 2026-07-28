Tunus Futbol Federasyonu bugün salı günü, 2026 Dünya Kupası'nda Tunus'un gösterdiği vasat performansın ardından, önümüzdeki dönem için Moin Chaabani'yi Tunus Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirdiğini açıkladı.

Tunus Milli Takımı kötü bir performans sergiledi ve üç maçını da felaket sonuçlarla kaybederek 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. Tunus yolculuğuna İsveç karşısında (5-1) mağlubiyetle başladı, ardından Japonya'ya (4-0) ve Hollanda'ya (3-1) yenildi.

İsveç karşısındaki ilk maçta Tunus Milli Takımı'nın teknik direktörü Sabri Lamouchi'ydi; ancak ağır mağlubiyetin ardından Tunus Federasyonu onu görevden aldı ve yerine Hervé Renard'ı getirdi. Fakat o da Tunus'u kurtarmayı başaramadı ve yalnızca iki maçın ardından ayrıldı.

Tunus Federasyonu resmî Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Chaabani ile 2030 Dünya Kupası'na kadar 4 yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Federasyon, Chaabani'nin yardımcı ekibinin şu isimlerden oluştuğunu ekledi: Mourad Maloui (yardımcı antrenör), Seifallah Hosni (yardımcı antrenör), Khaled Meghzaoui (kaleci antrenörü), Hatem Boulila (kondisyoner) ve Wissem Safwat (analiz sorumlusu).

Chaabani, antrenörlük kariyerinde birçok kupaya sahip. Bunların en önemlileri, 2018 ve 2019 yıllarında Espérance de Tunis ile iki kez kazandığı CAF Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra, 2025 yılında Faslı Renaissance Berkane ile kazandığı CAF Konfederasyon Kupası'dır.







