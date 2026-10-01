Resmen açıklandı: Messi İspanyol futboluna geri dönüyor

İspanyol kulübü Eldense, bugün perşembe günü, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin kulübün sahipliğini devraldığını resmen açıkladı. Alicante şehrine ait takım için tarihi bir dönüşüm anlamına gelen bu anlaşma, 100 yılı aşkın tarihinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Kulüp, "spor tarihinin en önemli şahsiyetlerinden birinin" yeni sahibi sıfatıyla İspanya profesyonel futboluna geldiğini duyururken, Messi'nin Eldense yapısına katılmasının, kulübe göre "uzun vadeli bir vizyona" dayanan bir projenin başlangıcını temsil ettiğini vurguladı.

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Yeni dönemin hedefi, kulübün saha içinde ve dışında ilerlemesini sürdürmesine olanak tanıyacak şekilde "Eldense'nin sportif, kurumsal ve sosyal gelişimini" ileri taşımak.

1921 yılında kurulan Eldense, şimdi başlığı hırs olan yeni bir döneme hazırlanıyor; zira kulüp, kimliğini tamamen koruyarak hedefinin "profesyonel futbolda kök salmak ve büyümek" olduğunu vurguluyor.

Bu bağlamda Alicanteli kulüp, projenin "köklerini, tarihini ve koyu mavi-kırmızı duygusunu öne çıkarmayı" amaçladığını belirtti. Bu açıklama, Messi'nin gelişini, kulübün bir asrı aşan mirasını korurken bir büyüme ve gelişim projesiyle ilişkilendiriyor.

Lisans şartı

Eldense, birresmi açıklamada, İspanya Spor Kanunu'nun öngördüğü üzere "anlaşmanın hâlâ Yüksek Spor Konseyi'nin gerekli lisansını beklediğini" belirtti.

Dolayısıyla, kulüp Messi'nin sahipliği devraldığını resmen açıklamış olsa da, Katalan "Sport" gazetesinin aktardığına göre işlemin tamamlanması hâlâ Yüksek Spor Konseyi'nden gerekli lisansın alınmasına bağlı.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra Arjantinli, "profesyonel futbolda kök salmak ve büyümek" hedefini taşıyan bir projede, Eldense'nin başındaki dönemine resmen başlayabilecek.



