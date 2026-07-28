İtalya Futbol Federasyonu, İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik ekibinin kim olacağına dair süregelen tartışmaları noktaladı. Federasyon, Roberto Mancini'nin "Azzurri"nin başına dönüşünü resmen açıklarken, Claudio Ranieri'yi de federasyonun teknik direktörü olarak atadı.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giovanni Malago, bugün salı günü, Mancini'nin milli takımın teknik direktörlüğüne getirildiğini duyurdu. Böylece tecrübeli teknik adam, 2023 yılında Suudi Arabistan Milli Takımı ile yeni bir tecrübe yaşamaya karar vererek görevinden ayrılmasının ardından, ülkesinin milli takımının başına geri dönmüş oldu.

Malago bir basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Roberto Mancini'nin İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmak için en uygun kişi olduğunu gördüm."

Mancini, daha önce yaşadığı başarılı bir tecrübenin ardından "Azzurri"nin başına dönüyor. Bu süreçte İtalya Milli Takımı'nı 5 yıl boyunca çalıştıran teknik adam, final maçında İngiltere'yi penaltı atışları sonucunda yenerek "EURO 2020" Avrupa Uluslar Kupası şampiyonluğuna ulaşmayı başarmıştı.

İtalya Federasyonu Başkanı ayrıca, son günlerde federasyonun yaşadığı krizlerin ardından idari ve teknik yapıya daha fazla istikrar ve tecrübe kazandırmayı amaçlayan bir adım olarak, Claudio Ranieri'nin federasyonun teknik direktörlüğüne atandığını da doğruladı.

Bu değişiklikler, İtalya Federasyonu içinde birbirini izleyen bir dizi gelişmenin ardından geldi. Süreç, Andrea Pirlo dosyasının sekteye uğramasıyla başlamış, ardından Paolo Maldini ve Leonardo görevi devralmalarından kısa bir süre sonra istifalarını açıklamıştı.

Mancini'nin teknik direktörlük koltuğuna dönmesi ve Ranieri'nin idari yapıya katılmasıyla birlikte İtalya Federasyonu, "Azzurri"nin son dönemde yaşadığı dağınıklığa son vermeyi ve milli takımı yeniden Avrupa ile dünya sahnesine taşıyacak yeni bir proje inşa etmeyi umuyor.