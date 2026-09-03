Atletico Madrid'in yıldızı Marcos Llorente, 2026 Dünya Kupası'nı kazanmasından yalnızca birkaç hafta sonra aldığı sürpriz bir kararla, İspanya Milli Takımı'ndaki uluslararası kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

31 yaşındaki Llorente, kararını bugün perşembe günü sosyal medya hesapları üzerinden duyururken, milli takım kariyerini sonlandırma kararının uzun bir düşünme sürecinin ardından geldiğini ve bunun ne Dünya Kupası sonucuyla ne de turnuvadaki oynama süresiyle bir ilgisi olmadığını vurguladı.

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Llorente şunları söyledi: "Bu konuyu uzun süre düşündükten sonra, milli takımdaki dönemimi sonlandırmaya karar verdim. Hâlâ genç olduğumun ve belki de işleri doğru bir şekilde yapmaya devam edersem, bu formayla oynamayı sürdürmek için önümde daha nice yıllar kalacağının farkındayım."

Sözlerine şöyle devam etti: "Birçoğunuzun bu kararı anlamayacağını biliyorum, ve belki dışarıdan bakıyor olsaydım, ben kendim de anlamazdım. Ama bu kişisel bir karar; üzerine çok düşündüm ve her şeyden önce hislerimden kaynaklanıyor. Dünya Kupası'na gidip gitmeyeceğimden ya da kazanıp kazanmayacağımızdan bağımsız olarak, bu kararı çoktan almıştım."

Atletico Madrid'li oyuncu şöyle sürdürdü: "Bu yıllar boyunca tanıştığım ve hem benim hem de ailemin unutulmaz, eşsiz anlar yaşamasını mümkün kılan tüm insanlara sonsuz bir minnet duymaktan başka bir şey elimden gelmiyor."

Llorente sözlerini şöyle tamamladı: "Yaşadığım her şeyi, ama her şeyden önce, İspanya'yı en tepeye taşımak için sonuna kadar mücadele eden harika bir grupla geçirdiğim bu son 52 günü hafızamda saklayacağım. Ve yaptığım şey de tam olarak buydu. Ülkemi temsil etmek ve bu hikâyenin bir parçası olmak bir gurur kaynağıydı. Her şey için teşekkürler. Herkese sarılıyorum."

Erken bir veda

Llorente'nin kararı, İspanya Futbol Federasyonu'na göre, İspanya Milli Takımı'ndaki ilk çıkışını yaptığı Kasım 2020'den bu yana yaklaşık 6 yıl süren ve bu süre boyunca gol atmadan 27 uluslararası maça çıktığı bir kariyerin ardından geldi.

Llorente, 2021'de düzenlenen EURO 2020'de İspanya kadrosunun bir parçasıydı; ayrıca Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda da yer aldı ve uluslararası yolculuğunu 2026 Dünya Kupası şampiyonluğuyla mümkün olan en iyi şekilde noktaladı.

Atletico Madrid'li oyuncu, son Dünya Kupası'nda, İspanya'nın 2-0 kazandığı yarı finaldeki Fransa karşılaşması da dahil olmak üzere 3 maçta forma giydi.

Llorente, profesyonel kariyerine Deportivo Alaves'te başlayıp ardından Real Madrid'e geçtikten sonra, 2020-2021 sezonunda kendisiyle birlikte İspanya Ligi şampiyonluğunu kazandığı Atletico Madrid'in saflarına katılarak 2019 yılından bu yana bu takımda oynuyor.

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