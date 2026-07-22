İngiliz kulübü Ipswich Town, bugün çarşamba günü, yeni sezon öncesinde Premier Lig'e hazırlanmak amacıyla Faslı milli savunmacı İsa Diop'u Fulham'dan transfer ettiğini açıkladı.

Kısa süre önce ışıkların altına dönen Ipswich Town'ın resmi internet sitesine göre, 29 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünü başarıyla geçmesinin ardından 2030 yazına kadar uzanan dört yıllık bir sözleşmeye imza attı.

Kulüp, resmi mali ayrıntıları açıklamadı ancak Avrupa basınındaki haberler, transferin bedelinin yaklaşık 10 milyon euro (yaklaşık 8,5 milyon sterlin) olduğunu belirtti.

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Diop'un transferi, 2026 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile sergilediği dikkat çekici performansın ardından geldi. Diop, bu turnuvada beş maçta forma giydi ve Hollanda karşısında uzatma dakikalarında bir gol atarak Fas'ın çeyrek finale yükselmesine katkı sağladı.

İngiliz kulübü şunları ekledi: "194 cm boyundaki oyuncu, hava toplarında güçlü ve defansif okuma konusunda üstün savunmacılardan biri olarak kabul ediliyor."

Diop, profesyonel kariyerine Fransız kulübü Toulouse'da başladı ve erken yaşta takım kaptanlığını üstlendi; ardından 2018 yılında kulüp rekoru bir bonservis bedeliyle West Ham United'a transfer oldu.

2022 yılında Fulham'a geçti ve şu ana kadar Premier Lig'de 75'ten fazla maça çıktı; böylece Premier Lig'deki toplam maç sayısı 170'in üzerine ulaştı.



