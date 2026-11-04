Yüksek Medya Düzenleme Konseyi, Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan'ın, 2018 yılı ve 180 sayılı Basın ve Medya Düzenleme Kanunu hükümlerine tabi tüm medya kuruluşlarında görünmesini yasaklayan bir karar aldı. Söz konusu karar, yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacak.

Konsey, resmî bir açıklamada, vatandaşların özel hayatının korunması ve ona saygı gösterilmesine ilişkin kuralları ihlal etmeleri nedeniyle bazı internet sitelerinin yasal temsilcilerini de dinleme oturumlarına çağırmaya karar verdiğini belirtti. Ayrıca, bu kuralların ihlal edilmesi ya da açıklamaya konu olaylarla ilgili herhangi bir haberin yeniden yayımlanması ve dolaşıma sokulması durumunda ağır yasal işlemler başlatılacağı uyarısında bulundu.

Konseyin kararı, son dönemde Hossam Hassan hakkında ortaya çıkan tartışmalar çerçevesinde geldi. Tartışmalar, Hassan ile eski eşi Dan Adam arasındaki karşılıklı anlaşmazlıklardan ve bu krizin beraberinde getirdiği karşılıklı suçlamalardan, ayrıca ikilinin özel hayatına dair ayrıntıların medyada geniş biçimde ele alınmasından kaynaklandı. Bu durum Konseyi, milli takımın teknik direktörünün görünmesine ve bu olaylarla bağlantılı haberlerin dolaşıma sokulmasına ilişkin önlemler almaya sevk etti.

Yüksek Medya Düzenleme Konseyi, vatandaşların özel hayatına saygı gösterilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, söz konusu olaylarla ilgili herhangi bir içeriğin yeniden yayımlanması ya da dolaşıma sokulması konusunda uyardı. Konsey, kararın ihlal edilmesi veya medya çalışmalarını düzenleyen kuralların aşılması durumunda ağır yasal işlemler başlatılacağını teyit etti.