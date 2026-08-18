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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Resmen açıklandı: Fransız efsanesi Senegal'in yeni teknik direktörü

Senegal
Fransa
P. Vieira
Dünya Kupası
Africa Cup of Nations
Senegal
Fransa

Yeni bir dönem

Senegal Futbol Federasyonu, bugün salı günü, Teranga Aslanları'nın yeni teknik direktörünü açıkladı.

Senegal Milli Takımı'nın "X" ağındaki resmi hesabı şu ifadeleri paylaştı: "Patrick Vieira, Senegal A Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.. Resmi tanıtım tarihi ve atama sürecinin sonraki adımları daha sonra duyurulacak... Senegal'e hoş geldiniz".

Senegal Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika karşısında acımasız ve dramatik bir biçimde yaşanan hayal kırıklığı yaratan eleme sonrasında teknik direktör Pape Thiaw ve tüm teknik ekibini görevden almıştı. Yerel basının büyük hedefler taşıyan bir projeye vurulan "son darbe" olarak nitelendirdiği bu karar böylece alınmış oldu.

Yürütme Kurulu toplantısının ardından yayımlanan resmi açıklamada federasyon, görevden alma kararının "takımın performansının ve gelecek perspektiflerinin değerlendirilmesinden" kaynaklandığını belirterek, değişikliğin "Senegal futbolunun çıkarına" yapıldığını vurguladı.

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