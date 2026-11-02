Bayern Münih, salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Atletico Madrid maçı öncesinde önemli bir moral desteği aldı; Fransız kanat oyuncusu Michael Olise'nin, son Borussia Dortmund maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle durumuyla ilgili endişelerin ardından maçta forma giymeye hazır olduğu teyit edildi.

Olise, geçtiğimiz cumartesi günü 2-2 berabere sonuçlanan Alman klasiği maçının oynandığı sahayı sağ dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle terk etmek zorunda kalmış, bu durum Bavyera ekibi içinde beklenen Avrupa mücadelesinden yoksun kalabileceğine dair endişe yaratmıştı.

Ancak sonraki tetkikler ve gelişmeler, Vincent Kompany önderliğindeki teknik heyete güven veren haberler getirdi; zira Fransız oyuncu pazartesi sabahı takım antrenmanlarına katılarak sakatlığından tamamen iyileştiğini ortaya koydu ve Bavyera ekibinin resmi sosyal medya sayfalarında yaptığı paylaşıma göre, Atletico Madrid maçı için yola çıkacak Bayern Münih kadrosunda yer aldı.

Bayern içindeki sevindirici haberler Olise'nin dönüşüyle sınırlı kalmadı; takım, son üç maçta forma giyemeyen deneyimli kalecisi Manuel Neuer'in hizmetlerine de yeniden kavuştu. Bu durum, Wanda Metropolitano'daki zorlu sınav öncesinde Kompany'ye ek seçenekler sundu.

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Buna karşılık Bayern Münih, bu mücadelede önemli oyuncularından birkaçından yoksun kalacak. Bunların başında Luis Diaz ve Jamal Musiala geliyor; ayrıca İsmail Sabri ve Serge Gnabry'nin de yokluğu, Belçikalı teknik adamı ilk on birinde bazı değişiklikler yapmaya mecbur bırakabilir.