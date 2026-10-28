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Resmen açıklandı: Bayern Münih, Afrika'da Avrupalı bir devle karşılaşacak

Bayern Münih - Magdeburg
Bayern Münih
Magdeburg
DFB Kupası
Atletico Madrid - Bayern Münih
Atletico Madrid
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Bayern Münih, taraftar tabanını güçlendirmeyi hedefliyor

Bayern Münih, bugün çarşamba günü, gelecek yılın başında, kıtadaki futbolu kutlamayı amaçlayan uluslararası bir futbol etkinliği çerçevesinde Afrika'da bir hazırlık maçı oynayacağını açıkladı.

Bavyera ekibi, yeni milli stadın açılış kutlamaları kapsamında, 5 Ocak 2027 tarihinde Kenya'nın başkenti Nairobi'de Hollanda ekibi Ajax Amsterdam ile karşılaşacak.

Maç, gelecek yaz Kenya, Uganda ve Tanzanya'da düzenlenmesi planlanan 2027 Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapma hazırlıkları çerçevesinde, Talanta Spor Şehri'ndeki "Raila Odinga Uluslararası" stadında oynanacak.

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Bayern Münih yönetim kurulunun pazarlama ve satıştan sorumlu üyesi Roufen Kasper ise şunları söyledi: "Bayern Münih'in Afrika'da milyonlarca harika taraftarı var ve onlara güçlü bir bağ hissediyoruz; kıta futbola karşı muazzam bir tutkuya sahip."

Şöyle devam etti: "Uzun yıllardır (Audi) yaz turumuz aracılığıyla Amerika ve Asya'daki varlığımızı güçlendirmeye özen gösteriyoruz; şimdi de Afrika'daki taraftarlarımızla ilişkimizi güçlendirmek, onlara Bayern Münih'i yakından izleme fırsatı sunmak ve kulübümüzün uluslararası varlığını pekiştirmek için yeni bir fırsat önümüzde."

Kasper sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca Alman Ligi'nin konumunu güçlendirmeye de katkıda bulunacağız ve bu istisnai etkinlikte yer almayı dört gözle bekliyoruz."


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