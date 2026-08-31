Ballon d'Or ödülü, 2026 yılının çeşitli kategorilerine aday gösterilenlerin listelerinin açıklanacağı tarihi resmen duyurdu. Bu adım, futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerine doğru yeni bir yarışın başlangıcına zemin hazırlıyor.

Ödül komitesi, önümüzdeki 8 Eylül tarihinin tüm kategorilerin kısa listelerinin açıklanacağı gün olacağını, bu listelerin Ballon d'Or ödülünün resmi web sitesi üzerinden duyurulacağını bildirdi.

Beklenen listeler, başında erkekler ve kadınlar Ballon d'Or ödülünün geldiği 12 farklı kategoriden oluşuyor. Bunların yanı sıra en iyi genç yetenekler, en iyi kaleciler, en iyi teknik direktörler ve en iyi forvetler ödülleri ile erkekler ve kadınlar en iyi kulüp ödülleri de yer alıyor.

Her kategorideki aday sayıları şöyle:

Erkekler Ballon d'Or: 30 oyuncu.

Kadınlar Ballon d'Or: 30 oyuncu.

Erkeklerde en iyi genç yetenek: 10 oyuncu.

Kadınlarda en iyi genç yetenek: 5 oyuncu.

Erkeklerde en iyi kaleci: 10 kaleci.

Kadınlarda en iyi kaleci: 5 kaleci.

Erkeklerde en iyi teknik direktör: 5 teknik direktör.

Kadınlarda en iyi teknik direktör: 5 teknik direktör.

Erkeklerde en iyi forvet: 10 forvet.

Kadınlarda en iyi forvet: 5 forvet.

Erkeklerde en iyi kulüp: 5 kulüp.

Kadınlarda en iyi kulüp: 5 kulüp.

2026 Ballon d'Or töreninin, önümüzdeki 26 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da, ödülün başlangıcının 70. yıl dönümü münasebetiyle istisnai bir edisyonla düzenlenmesi planlanıyor.

Bu yılki edisyon, 2019 yılından bu yana ödül törenlerine ev sahipliği yapan Paris'teki "Théâtre du Châtelet" salonundan Londra'ya taşınmaya sahne oluyor. Bu, tarihte Ballon d'Or'u kazanan ilk oyuncu olan İngiliz efsane Sir Stanley Matthews'a bir saygı niteliği taşıyor.

Kazananlar, uzman gazetecilerden oluşan uluslararası bir jüri aracılığıyla belirlenecek. Her oy veren kişi; bireysel performans, takım başarıları ve kupalar kriterlerine göre, ayrıca sportmenlik ruhunu da göz önünde bulundurarak kısa listeden en iyi 10 oyuncuyu seçecek.

Paris Saint-Germain'in yıldızı Fransız Ousmane Dembélé, Fransız kulübüyle geçirdiği istisnai bir sezonun ardından rakiplerini geride bırakarak 2025 Ballon d'Or'unu kazanmıştı.

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