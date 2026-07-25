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Resmen açıklandı: Atletico Madrid, Bernardo Silva transferinin telafisini Paris'ten yaptı

B. Silva
K. Lee
Paris Saint-Germain
Atletico Madrid
La Liga
Portekiz
Güney Kore
Fransa
İspanya

Atletico işi bitiriyor

Atletico Madrid, portekizli Bernardo Silva'yı kadrosuna katmayı başaramamasının ardından, devam eden yaz transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için Paris Saint-Germain oyuncularından biriyle resmi anlaşma yaptığını duyurdu.

Silva, Atletico'ya katılmakla anılıyordu ancak Manchester City serüveninin sona ermesinin ardından Real Madrid'e gitmeye karar verdi. Bu durum "Rojiblancos"u aynı özelliklere sahip başka bir alternatif aramaya yöneltti.

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Madrid ekibi, resmi sitesi üzerinden Paris Saint-Germain oyuncusu Güney Koreli Lee Kang-in ile 2031 yazına kadar uzanan bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kang-in ile yapılan anlaşma, Arjantinli teknik direktör Diego Simeone'nin isteği doğrultusunda gerçekleşti. Basında yer alan haberlere göre transferin kulüp kasasına maliyeti 35 milyon euro oldu.

Club Friendlies
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M. United
MUN
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Club Friendlies
Mallorca crest
Mallorca
MLL
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG

Atletico, Güney Koreli oyuncunun forma giyeceği üçüncü İspanyol kulübü olacak. Oyuncu, 2023 yazında "PSG"ye geçmeden önce Valencia ve Real Mallorca formalarını giymişti.



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