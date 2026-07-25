Atletico Madrid, portekizli Bernardo Silva'yı kadrosuna katmayı başaramamasının ardından, devam eden yaz transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için Paris Saint-Germain oyuncularından biriyle resmi anlaşma yaptığını duyurdu.

Silva, Atletico'ya katılmakla anılıyordu ancak Manchester City serüveninin sona ermesinin ardından Real Madrid'e gitmeye karar verdi. Bu durum "Rojiblancos"u aynı özelliklere sahip başka bir alternatif aramaya yöneltti.

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Madrid ekibi, resmi sitesi üzerinden Paris Saint-Germain oyuncusu Güney Koreli Lee Kang-in ile 2031 yazına kadar uzanan bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kang-in ile yapılan anlaşma, Arjantinli teknik direktör Diego Simeone'nin isteği doğrultusunda gerçekleşti. Basında yer alan haberlere göre transferin kulüp kasasına maliyeti 35 milyon euro oldu.

Atletico, Güney Koreli oyuncunun forma giyeceği üçüncü İspanyol kulübü olacak. Oyuncu, 2023 yazında "PSG"ye geçmeden önce Valencia ve Real Mallorca formalarını giymişti.







