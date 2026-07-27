Resmen açıklandı: Ahmed Hegazi, Neom'da önemli bir göreve getirildi

Ahmed Hegazi, futbolu bıraktığını açıklamasının ardından fazla beklemedi. Eski Mısırlı savunmacı, kariyerinde yeni bir sayfa açtı ancak bu kez yeşil sahaların dışında. Suudi Arabistan ekibi Neom, kendisini sportif direktör yardımcılığına atadığını açıkladı.

Kulüp, sosyal medya hesaplarındaki resmi paylaşımında, takımla olan sözleşmesinin sona ermesiyle futbolu bıraktığını açıklamasından birkaç gün sonra eski kaptanını yeni göreve getirdiğini duyurdu.

Neom açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yeşil sahalar içinde yıllarca verdiği emeğin ardından, kariyerini Neom forması altında noktalayan bir kaptanın hikayesinde yeni bir sayfa; daha büyük bir tutku ve hırsla yola çıkıyor, Kaptan Ahmed Hegazi Neom Kulübü'nde sportif direktör yardımcısı olarak."

Kulüp ayrıca şunları ekledi: "Evine yeniden hoş geldin Kaptan Ahmed, yeni görevinde başarılar diliyoruz."

Hegazi, futbolu birkaç gün önce resmen bırakmıştı. Yerel ve uluslararası düzeyde dolu dolu geçen kariyerini, 2024 yazında İttihad'dan gelerek katıldığı Neom formasıyla noktalamıştı.

35 yaşındaki savunmacı, Neom ile geçirdiği süreçte farklı kulvarlarda 52 maça çıktı; bu maçlarda bir gol atıp bir de asist yaptı. Ayrıca liderlik tecrübesiyle takımın yükselişine ve sportif projesinin kökleşmesine katkı sağladı.

Neom'un, Hegazi'nin saha dışındaki tecrübelerinden yararlanma kararı, son iki sezonda soyunma odasının en öne çıkan isimlerinden biri olan oyuncunun liderlik ve idari becerilerine kulüp yönetiminin duyduğu güveni yansıtıyor.

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