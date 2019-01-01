Rennes, Metehan Güçlü'yü kadrosuna kattı

Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Metehan Güçlü ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

'in resmi internet sitesine konuşan Metehan Güçlü, Rennes'de olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Taraftarlar ve takım arkadaşlarım için en iyisini vereceğim. Rennes harika bir takım ve iyi bir kaliteye sahip, bunu geçen sene kanıtladılar. Gelişimime izin verecek bir kulüpteyim. Başkan Olivier Letang ile konuşma şansım oldu. Burada olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Rennes Başkanı Olivier Letang ise, "Metehan, PSG'de en üst düzeyde eğitim almış, kaliteli ve genç bir oyuncu. Kulübümüze yetenekli bir oyuncu kazandırdık. Rennes'in geleceğini inşa etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.