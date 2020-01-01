Rennes, Eduardo Camavinga için 60 milyon euro talep ediyor
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17 yaşındaki Eduardo Camavinga, bu sezon Ligue 1'de Rennes forması altında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
Son dönemlerde adı sıkça Real Madrid ile anılmaya başlayan genç orta saha oyuncusunun Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın yakın takibinde olduğu konuşuluyordu.
Mundo Deportivo'da yer alan haberde Rennes'in Camavinga için 60 milyon euro'luk bir bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.
16 yaşında Rennes'de as takıma yükselen Camavinga bu sezon çıktığı 36 resmi maçta 1 gol atıp 2 de asist yaptı.