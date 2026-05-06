René van der Gijp, yıldız oyuncuya yönelik karalama kampanyasını hiç anlamıyor

René van der Gijp, Vandaag Inside programında Kylian Mbappé'yi açıkça savundu. Fransız forvet, takım arkadaşları Espanyol ile karşılaşmaya çıkarken kendisinin kısa bir geziye çıkması nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

Geçtiğimiz hafta sonu Real Madrid kadrosu Espanyol maçına hazırlanırken, Mbappé İtalya'da kalmıştı. Partneriyle birlikte Cagliari'ye gitmişti.

Cumartesi akşamı, Espanyol - Real Madrid maçının başlamasına sadece on dakika kala, yıldız forvet İspanya topraklarına geri döndü. El Mundo'nun haberine göre, tam da bu durum bazı takım arkadaşlarının tepkisini çekti.

Van der Gijp, eleştirilen Mbappé ile ilgili haberi "O daha bir çocuk" sözleriyle açıyor. "Dünya Kupası yaklaşıyor ve o tüm yıl boyunca baskı altında kaldı. Üç gün izni var ve sanırım iki günlüğüne eşiyle Cagliari'ye gidiyor. Orada bir şeyler atıştırmak, bir teknede vakit geçirmek ve sonra geri dönmek için. Neden bu kadar telaşlanıyorsunuz?"

Real Madrid'in öfkeli taraftarları, Mbappé'nin ayrılmasını talep eden çevrimiçi bir dilekçeyi 1,5 milyon kez imzaladı. "Zaten ondan memnun değiller," diyor sunucu Wilfred Genee.

"24 maçta 28 gol attı," diyor Van der Gijp, Real Madrid'in yıldız oyuncusunu savunmak için. "Üç gol atar, sonra da bu konu kapanır," diyor Johan Derksen, bunun bir bardak suda fırtına olduğunu düşünüyor.

Van der Gijp son olarak Mbappé'ye yönelik bu kadar öfkenin nedenini açıklamaya çalışıyor. "Onun için en büyük talihsizlik ne biliyor musun? O PSG'den ayrıldığında başarılar geldi. Şimdi herkes, Mbappé'nin sadece kendisiyle ilgilendiği için PSG'nin başarısız olmasının suçlusu olduğunu söylüyor. Ve bu durum şimdi de devam ediyor."