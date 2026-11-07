René van der Gijp yeterince şey gördü ve Ajax hakkında bir sonuca vardı

Ajax, perşembe akşamı FC Midtjylland karşısında 1-6'lık farklı bir galibiyet aldı. Amsterdam ekibinin etkileyici performansı, Vandaag Inside programında konuşan René van der Gijp'in de dikkatinden kaçmadı.

"Altı gol öyle kolay kolay atılmaz", diye söze başladı Van der Gijp. "Rakip on kişi oynuyordu diyebilirsiniz ama böyle bir durumda artık futbol oynamak zorunda değilsiniz. Hep birlikte kendi ceza sahanızın önünde de bekleyebilirsiniz. Bırakın, gol atmayı denesinler."

Van der Gijp, Ajax'ın Danimarka'da son dakikaya kadar ortaya koyduğu oyunu övdü. Gördüklerinden o kadar etkilendi ki kulübün yeniden toparlanmaya başladığını düşünüyor.

"Ajax'ı artık birkaç kez izledim, kendi sahasındaki maçlarda da. Gerçekten yeniden toparlanma yolundalar. Yeniden yarışa ortak oluyorlar. Açıkçası bu benim de çok hoşuma gider. Son haftaya kadar üç takımın mücadelesinde neler olacağını görebiliriz", diyerek PSV ve Feyenoord'la yaşanan şampiyonluk yarışını kastetti.

Midtjylland karşısında Ajax için her şey yolunda gitti. Maçın sonlarında Amsterdam ekibinin altıncı golünü atan Marcos Leonardo için de öyleydi.

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Johan Derksen, "Belki de o çocuğun buna ihtiyacı vardı", dedi. Van der Gijp ise "Sevinmişti! Skoru 1-6'ya getirdi, buna o kadar sevinmeye gerek yok, haha", diye karşılık verdi.

Ajax'ın iyi bir ivme yakaladığı açık. Yine de son haftalara gerçekten olumlu bakılabilmesi için bu hafta sonu FC Twente'yi yenmesi gerekiyor. Grolsch Veste'deki karşılaşma pazar günü saat 14.30'da başlayacak.